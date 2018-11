Cez víkend udrie mráz: Slovensko o pár dní zasype SNEH, nádielka neminie ani Bratislavu!

V nasledujúcom týždni, keď sa november preklopí do svojej druhej polovice, k nám zavíta Perinbaba. Snehová nádielka by sa mala vyskytnúť v pondelok na severe. V tejto oblasti by mali snehové zrážky pretrvať do stredy. Napadnúť by malo do 10 centimetrov snehu.

Meteorológovia nepredpokladajú, že začiatkom týždňa nasneží aj v nižších polohách na západe alebo juhu. To sa však zmení vo štvrtok, kedy je v daných oblastiach šanca na výraznejšie sneženie.

Meteorológ a klimatológ Pavel Matejovič uviedol, že v druhej polovici novembra pravdepodobne vznikne obrovský komplex vysokého tlaku vzduchu, ktorý úplne zablokuje zonálne prúdenie. Okrem toho zrejme príde k náhlemu stratosférickému otepleniu v oblasti východného Ruska a Aljašky a následnému rozpadu polárneho vortexu. „Teda teplé obdobie, ktoré trvá od apríla, skončí a môže ho vystriedať výrazné ochladenie, aké sme tu mali naposledy tento rok na konci februára. Akú bude mať podobu je v tejto chvíli ešte otázne,“ povedal Matejovič.

V noci bude mrznúť

Bude jasno až polojasno. V noci na severe aj oblačno. Miestami sa vyskytnú slabé zrážky, nad 600 metrov snehové. Zrána sa bude ojedinele tvoriť hmla. Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne, v údoliach ojedinele okolo -4 stupne. Najvyššia denná teplota 6 až 11, na Orave, Liptove a Spiši okolo 4 stupne. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 20 km/h, na juhovýchode do 25 km/h.

Cez víkend sa ochladí

V sobotu by malo byť jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach ojedinele okolo -7 stupňov. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na Orave a pod Tatrami okolo 2 stupňov. Fúkať by mal severovýchodný až východný, na východnom Slovensku prevažne severný rýchlosťou 5 až 25 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h.

V nedeľu opäť jasno až polojasno. Zrána ojedinele hmla. Na severe časom oblačno a k večeru tu ojedinele hrozí slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota -2 až -8 stupňov. Najvyššia denná teplota 2 až 8 stupňov.