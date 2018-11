Kolaps Justičného paláca v Bratislave je na spadnutie: Ohrozené sú pojednávania aj veľké kauzy

Aj napriek tomu, že sudcovia svoje tváre väčšinou skrývajú, jeden z nich predsa len vystúpil pred kamerami. Situácia v Justičnom paláci je totiž neúnosná a súd bojuje s nedostatkom personálu. Ohrozené sú tak viaceré veľké kauzy, ako v prípade Filipínca, ktorého dokopala Juraj Hossua v centre Bratislavy, či kauza Platinové sitká. Na Okresnom súde I sa riešil aj Nishit, ktorý bol obvinený z vraždy Branislava v októbri minulého roka.

"Momentálne hrozí, že sa dostane do kolapsu trestný úsek," povedal pre médiá sudca Michal Kačáni. Šiesti trestní sudcovia majú totiž len tri asistentky. "Robia ďaleko nad rámec, ktorý majú. Tento stav je fyzicky neúnosný," povedal Kačáni. Podľa televízie TA3, asistentka na súde zarobí okolo 500 eur.

"Od januára 2017 ukončilo na Okresnom súde Bratislava I štátnozamestnanecký pomer 34 asistentiek, z toho polovici trval pracovný pomer jeden rok," povedal hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak.

Zvyšovanie platov

Minister sparvodlivosti Gábor Gál sľúbil navýšenie platov o 24%. Ak však ani to nepomôže, sudcovia majú pripravený krízový plán. Namiesto dvoch pojednávanú týždenne, budú mať len jedno. "Bude to mať samozrejme dopad na dĺžku jednotlivých pojednávaní. Nebudeme môcť vytyčovať toľko pojednávaní, ako by sme mohli," povedal sudca Kačáni.