Chráňte svoje bývanie ešte lepšie: S touto chybou sa likvidátori poistiek stretávajú naozaj často!

Máte uzavreté poistenie domácnosti a myslíte si, že ste bezpečne krytí? Pozor, nemusí to byť celkom tak. Likvidátori poistiek sa totiž pri svojej práci často stretávajú s podpoistením. O čo vlastne ide a kedy by ste mali preveriť, či je vaša poistka naozaj v poriadku?

Mnoho ľudí o podpoistení nikdy nepočulo, pritom sa ich bezprostredne dotýka. Ďalší situáciu zasa iba podcenia. Ak chcete predísť vážnym problémom, uistite sa, že je vaše poistenie domácnosti správne nastavené. Je totiž určite lepšie byť pripravení na škodovú udalosť vopred, ako neskôr zistiť, že nemáte nárok na sumu, ktorú očakávate. Tento problém sa pritom môže dotýkať tak poistenia nehnuteľnosti, ako aj domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti, alebo domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti sa týka stavby, zatiaľ čo poistenie domácnosti zahŕňa jej vybavenie – elektrospotrebiče, nábytok, koberce, umelecké diela, ale dokonca aj obuv či oblečenie. Pre každý prípad je teda najbezpečnejšie mať oba typy poistky. Keby vám napríklad zhorel dom, samotnú budovu vám kryje poistenie nehnuteľnosti. Vďaka poisteniu domácnosti môžete získať prostredníctvom poistného plnenia aj peniaze za poškodené zariadenie domu či bytu. Aj keď ide o dve rozličné poistenia, jedna vec ich spája – často sa objavujúce podpoistenie.

Podpoistenie = menej peňazí

Čo vlastne podpoistenie znamená? V skratke toľko, že váš majetok je poistený na nižšiu hodnotu, než akú v skutočnosti má. Najčastejšie k nemu dochádza pri kúpe nového zariadenia domácnosti, ale aj pri rekonštrukcii a podobne. Problémom sú najmä staršie poistky, ktoré sú uzavreté na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti alebo jej zariadenia. Keď sa pritrafí poistná udalosť, človek môže byť sklamaný, pretože nedostane od poisťovne plnenie v očakávanej výške. V takýchto prípadoch sa môže stať, že suma, ktorú dostane, nepokryje výdavky na obnovu bývania či náhradu škody.

Život vie nepríjemne prekvapiť

O svoju skúsenosť sa podelil aj Tomáš z Bratislavy. ,,Myslel som, že moje poistenie je v poriadku, až pokiaľ môj byt v Petržalke nenavštívili zlodeji. Cennosti ani peniaze nenašli, tak mi ukradli aspoň notebook a televízor v celkovej hodnote asi 1 800 eur. Bol som poistený, a preto som bol vlastne iba nahnevaný, že musím riešiť nepríjemnosti. Až keď som začal vybavovať škodovú udalosť, uvedomil som si, že zmluvu som uzatváral ešte tesne po sťahovaní, keď som v byte vlastne nič drahšie nemal. Poistné plnenie tak bolo len v hodnote 500 eur. Keby som to bol tušil, určite by som to bol riešil a upravil si poistnú zmluvu. Veď keď už to poistenie mám, tak nech ma naozaj kryje. Čo už, je to moja chyba, za ktorú som doslova zaplatil,“ porozprával nám svoj príbeh.

Hrozí podpoistenie aj vám?

Problém podpoistenia sa najčastejšie opakuje v konkrétnych situáciach. Pozor by ste si mali dať najmä vtedy, keď:

je vaša zmluva staršia ako dva roky;

od uzavretia poistnej zmluvy ste investovali do zariadenia bytu či domu (nákup elektrospotrebičov, nová kuchynská linka či nábytok a podobne);

(nákup elektrospotrebičov, nová kuchynská linka či nábytok a podobne); ste inovovali od začiatku poistenia svoj domov (zateplenie, nová omietka, nová strecha na dome a podobne).

Skontrolujte staršie zmluvy

Mať svoj domov bezpečne pod kontrolou je na nezaplatenie. Nikdy totiž neviete, čo sa môže stať. Vlámanie, požiar či iné nepríjemné udalosti vám vedia skomplikovať život. Preto poistenie domácnosti netreba podceniť, ale radšej sa pripraviť vopred. ,,Klientom odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti a jej zariadenia. Poistka im následne garantuje, že ak uviedli správne informácie pre výpočet poistných súm, ich domov nie je podpoistený,“ hovorí Mgr. Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa. Ak si nie ste istí svojou poistnou zmluvou, radšej sa poraďte s odborníkmi.

Keď zvažujete novú poistku

Ak sa definitívne rozhodnete uzavrieť novú poistku, hľadajte čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie riešenie. V Kooperative jednou zmluvou poistíte majetok a zariadenie na trvalej adrese, ale aj veci v osobnom vlastníctve v prechodnom bydlisku členov rodiny (napríklad školský internát, podnájom živiteľa rodiny). Okrem poistenia budovy poistíte aj stavebné súčasti domu alebo bytu, domáce spotrebiče a dokonca môžete pripoistiť pomníky a náhrobné kamene. Súčasťou poistenia domácnosti je aj zodpovednosť za škody, ktoré spôsobia členovia domácnosti na majetku alebo zdraví niekomu inému. Aplikácia Kooperativa Help vám navyše pomôže aj v zložitých situáciách, ako sú záplavy, požiar alebo zaseknutý kľúč vo dverách.

