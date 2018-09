FOTO Blahorečenie Anny Kolesárovej: Na futbalovom štadióne v Košiciach sa zišli tisícky veriacich

Na Slovensko ho ako svojho vyslanca poslal pápež František. Dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej, ktorá bola počas vojny zastrelená sovietskym vojakom v roku 1944, schválil pápež František na jar tohto roku. „Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, laička, mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou. Dňom jej oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V Ríme u svätého Petra dňa 22. augusta v roku Pána 2018, v šiestom roku nášho pontifikátu. František,“ prečítal kardinál vôľu Svätého Otca.

Približne 30 000 ľudí prilákalo do Košíc blahorečenie slovenskej mučeníčky Anny Kolesárovej. Na hlavnej sobotnej slávnosti, na ktorej bola Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú, bolo približne 30 biskupov zo Slovenska i zahraničia, viac ako 600 kňazov, približne 650 rehoľníkov. Podujatie zabezpečovalo 630 dobrovoľníkov. Na oltári bolo 10 000 ruží.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober na záver slávnosti poďakoval Bohu, že doprial veriacim povzbudenie a silu svedectva, že naša kresťanská viera chce vyznávať a žiť hodnoty Evanjelia aj v ťažkých okolnostiach. “Po Bohu dnes ďakujeme nášmu Svätému Otcovi Františkovi za dar novej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Cez osobu pána kardinála Becciu chceme vyjadriť poďakovanie a poslať pozdrav Kristovmu Námestníkovi priamo do Večného mesta. Eminenza, grazie per la Sua presenza e per il Suo servizi,“ uviedol Bober, ktorý vyzdvihol kňaza Pavla Hudáka, ktorý nielen rozhýbal proces blahorečenia, ale pričinil sa o živú úctu a šírenie odkazu Anny Kolesárovej. „Vo Vysokej nad Uhom začal púte radosti, ktoré sa plynúcim časom rozšírili o púť zrelosti, púte rodín a rôzne duchovné obnovy. V Domčeku Anny Kolesárovej pôsobí viac ako 20 rokov, a toto miesto navštívilo za ten čas cez 30-tisíc mladých ľudí,“ pripomenul arcibiskup.

Na slávnosti sú prítomní aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Giacomo Guido Ottonello, ako aj emeritný apoštolský nuncius Henryk Jozef Nowacky. Na svätej omši sú slovenskí katolícki biskupi na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Zvolenským. Okrem nich prišlo viacero arcibiskupov a biskupov západného i východného obradu zo Slovenska i zo zahraničia.

Blahorečeniu napomohli viaceré skutočnosti

Blahorečeniu Anny Kolesárovej napomohli viaceré príčiny. Ako uvádza Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, medzi ne patrí zápis vo farskej matrike v Pavlovciach nad Uhom, ktorý urobil tamojší farár Anton Lukáč, ktorý hneď po pohrebe do poznámok v Matrike zomrelých zapísal: Hostia sanctae castitatis (obeť svätej čistoty). V Matrike narodených farského úradu v Pavlovciach nad Uhom je aj zápis, kde je v poznámke je uvedené: „Zavraždená vojakom z Ruska kvôli čistote“.

Záznam je aj vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom z roku 1944, ktorý urobil miestny farár Anton Lukáč. Ten bol vtedy generálny vikár pre Užhorodský dekanát. Záznam dosvedčilo svojím podpisom päť očitých svedkov. Podľa zápisu kňaza, ktorý popísal celú udalosť, Annu pri tomto hrdinskom čine posilňoval eucharistický Kristus. Krátko predtým totiž pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.

Ďalší záznam je v Knihe zomrelých v archíve Arcibiskupského úradu v Košiciach, kde v poznámke je uvedené: Hostia sanctae castitatis (obeť svätej čistoty). Zápis v úmrtnom liste – v časti Choroba alebo iný dôvod smrti obsahuje poznámku: v čase vojny zavraždená ruským vojakom. Svedectvo vydali aj ľudia, ktorí počuli slová Anky Kolesárovej pred smrťou: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“

K hrobu Anny Kolesárovej roky putujú ľudia, ktorí sa zúčastňujú na svätých omšiach a ďalšom programe. Veľa z nich pristupuje k svätej spovedi alebo ku generálnej svätej spovedi. Títo ľudia sa pripravujú na svoje manželstvo alebo iné povolania sľubom čistoty.

Beatifikácia Anny Kolesárovej je podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska zadosťučinením pre všetky ženy a dievčatá, ktoré počas druhej svetovej vojny trpeli akýmkoľvek ponižovaním. „Tým, že sa dozvieme o skutočnej láske, chceme vyjadriť svoj protest proti zneužitiu či akémukoľvek druhu násilia voči ženám,“ uvádza kancelária.