FOTO Košice sa dočkali: Obmedzenia súvisiace s modernizáciou električkových tratí končia

Od soboty už tade bude premávať aj košická mestská hromadná doprava. Električky tu začnú premávať až koncom septembra po skončení kolaudačného konania. Modernizácia električkových tratí (MET) sa začala v novembri 2016 a cena diela dosiahla okolo 80 miliónov eur bez DPH. Stavbu na základe verejnej súťaže realizovala spoločnosť Eurovia SK.

„Stavba bola rozdelená na osem samostatných úsekov a jej súčasťou bola aj nová meniareň. Stavbári zrekonštruovali približne 15 kilometrov koľajových tratí, vybudovali nové nástupištia a zastávky, inštalovali nové elektronické informačné tabule, priechody pre chodcov, novú svetelnú signalizáciu. Celá stavba je bezbariérová a má množstvo prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť,“ uviedol na brífingu námestník primátora Martin Petruško.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Doložil, že v rámci rekonštrukcie sa použilo unikátne riešenie na zníženie vibrácií a hlučnosti električkových koľají, kde sa do podložia uložili antivibračné rohože, ktoré sú ekologické aj tým, že vodu vsakujú a potom postupne uvoľňujú. Petruško poďakoval spoločnosti Eurovia za zodpovedný prístup, ale aj nasadenie kapacít, keď na stavbe denne pracovalo okolo 250 ľudí a dielo odovzdali včas. „Momentálne je pre mesto dôležité, aby bolo čím skôr vydané kolaudačné rozhodnutie, aby po nových tratiach mohli začať premávať električky. Mojím želaním je, aby to bolo do konca septembra,“ povedal Petruško.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Podľa Petrušku mesto už pripravuje rekonštrukciu ďalších električkových tratí vedúcich po Alejovej ulici, po sídlisku Nad jazerom a cez Južnú triedu, pričom v súčasnosti už prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu tzv. Modernizáciu električkových tratí II a ukončené by mohlo byť v poslednom štvrťroku tohto roka. Robíme to preto, aby sme boli pripravení, ak budú vyhlásené príslušné výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov. Petruško za reálnu vec označil výstavbu električkovej trate k priemyselnému parku a na košické letisko, tú má pod palcom štátna spoločnosť MH Invest a je vo fáze projektovania.