Extrémny ZVRAT počasia: FOTO Po pekle príde vytúžené ochladenie, v tento deň sa konečne vyspíte!

BRATISLAVA – Na 9. august Slováci tak skoro nezabudnú! Dnes sme zažili najteplejší deň v roku. Extrémne horúčavy, ktoré v posledné dni sužovali Slovensko, boli neúnosné. Meteorológovia však predpokladajú, že horúčavy poľavia už tento víkend. Nočné teploty by sa mali pohybovať od 7 do 17 stupňov Celzia.

Po extrémnych horúčavách, ktoré sužovali celé Slovensko, príde vytúžené ochladenie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu očakávajú, že horúčavy by mali pretrvať do piatka a poľavia v sobotu, kedy by sa malo v noci ochladiť na 14 stupňov. V nedeľu dokonca až na 7 stupňov. Na viacerých miestach hrozia búrky a intenzívne prehánky z tepla. Na severe Slovenska by sa cez víkend mali denné teploty pohybovať na úrovni 22 až 23 stupňov Celzia. Na severozápade a juhu by malo byť okolo 30 stupňov. Ústav predpokladá, že horúčavy sa udržia najmä na východe krajiny.

Zdroj: Getty Images

Sobota

Ústav vo svojej predpovedi uviedol, že ochladenie prinesie studený front, ktorý prejde cez územie Slovenska. „Cez naše územie bude smerom na východ postupovať zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad severnou Škandináviou. Súčasne sa začne od západu rozširovať do našej oblasti výbežok tlakovej výše,“ píše SHMÚ.

Zdroj: predpovede.topky.sk

V sobotu by malo byť oblačno až zamračené. Na východe bude spočiatku zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach hrozia prehánky a dážď. Búrky by sa mali vyskytnúť len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov. Najvyššia denná teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji a väčšinou aj na Spiši 19 až 25 stupňov. Fúkať bude premenlivý, na západe prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

Nedeľa

Meteorológovia avizovali, že v nedeľu sa od západu do našej oblasti presunie tlaková výš. Vyskytne sa malá, miestami zväčšená oblačnosť. V noci hrozia na východe ojedinele prehánky alebo dážď. Zrána sa ojedinele vyskytne aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v dolinách a kotlinách miestami 12 až 7 stupňov. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 24 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Búrky z tepla lámali stromy

V súvislosti s dnešným dňom, ktorý meteorológovia vyhlásili za najteplejší deň v roku, SHMÚ na svojom Facebooku informoval, že najmä na severe a východe sa vyskytujú búrky, ktoré prinášajú nielen výraznejšie ochladenia, ale i škody. Ústav na Spiši po búrkach zaznamenal teplotu od 20 do 25 stupňov Celzia. Na Štrbskom plese spadlo vyše 60 milimetrov zrážok. „Táto búrka vyvolala aj silný vietor, ktorý v Poprade narobil škody, predovšetkým polámané stromy,“ uviedol SHMÚ. Silná búrka bola aj v Gánovciach, kde metorológovia namerali náraz vetra cez 70 kilometrov za hodinu.

Nasledujúci týždeň bude opäť horúco

Ústav však predpokladá, že budúci týždeň bude opäť mimoriadne teplo, a to najmä v prvej polovici týždňa. Denné teploty vystúpia až na 34 stupňov Celzia. „Takže nejaké poriadne, výrazné a dlhotrvajúce ochladenie je zatiaľ nedohľadne,“ povedal meteorológ Pavol Beránek zo SHMÚ pre HNtelevíziu.

Prečítajte si aj: Pekelný ONLINE Slováci prežívajú najhorúcejší deň v roku: Ľuďom hrozia kolapsy

V Senici namerali zatiaľ najviac v tomto roku

Meteorológovia vo štvrtok v Senici namerali takmer 37 stupňov Celzia, zatiaľ najvyššiu teplotu vzduchu v tomto roku. "Podľa operatívnych údajov z automatických staníc sa maximum teploty vzduchu 35 stupňov Celzia a viac vyskytlo na juhozápade Slovenska na viacerých miestach," uviedol SHMÚ, podľa ktorého sa na ostatnom území Slovenska takéto vysoké maximum teploty vyskytlo len ojedinele.

Početný bol výskyt maximálnej dennej teploty vzduchu aspoň 33 stupňov Celzia. "Najteplejšie vo štvrtok bolo v Senici, kde bolo bezmála 37 stupňov Celzia. Ide o zatiaľ najvyššiu nameranú teplotu vzduchu tohto roka," konštatujú meteorológovia.