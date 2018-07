Horskí záchranári sa nezastavia ani v týchto dňoch: Epileptické záchvaty aj uštipnutie hadom

OŠČADNICA - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v pondelok žene, ktorú pri zbere lesných plodov v lokalite Zadedová pohrýzol had i mužovi s pravdepodobným epileptickým záchvatom v Terchovej. HZS o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.

Na pomoc 50-ročnému mužovi v Terchovej, ktorý odpadol a strácal vedomie, vyrazili horskí záchranári v obedňajších hodinách. Po príchode mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a vyšetrili ho. „Muž mal pravdepodobne epileptický záchvat. Pacient bol následne odovzdaný privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice,“ uvádza sa na stránke.

K 50-ročnej žene, ktorú pri zbere lesných plodov v lokalite Zadedová nad obcou Oščadnica pohrýzol had, bola HZS z Veľkej Rače privolaná taktiež v obedňajších hodinách. Pacientke poskytli zdravotnícke ošetrenie a následne ju terénnym vozidlom transportovali do údolia, kde ju odovzdali na prevoz do nemocnice.

Horskí záchranári pomáhali v popoludňajších hodinách aj poľskému turistovi, ktorý spadol z hrebeňa Západných Tatier v oblasti Troch Kôp do Žiarskej doliny. Pri páde utrpel mnohopočetné zranenia, prevažne na hlave a dolnej končatine. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov. Lekár a príslušník HZS sa k zranenému mužovi dostali za použitia lanovej techniky. „Po neodkladnom lekárskom ošetrení bol pacient letecky transportovaný do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia," uvádza sa na stránke.