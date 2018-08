FOTO Ničivé peklo v Indonézii: Svedectvo Slováka z centra katastrofy, videli sme umierať deti

BRATISLAVA - Indonéziu sužujú ničivé prírodné živly. Priamo v epicentre činnej sopky sa ocitli aj cestovatelia zo Slovenska, ktorí sa so zážitkami podelili. Svojimi opismi vťahujú do deja a približujú stresujúcu situáciu, ktorú zažili na vlastnej koži. Čítanie nasledujúcich riadkov vháňa slzy do očí.

Na najmenej 319 stúpol vo štvrtok počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré v nedeľu postihlo indonézsky turistami vyhľadávaný ostrov Lombok. S odvolaním sa na nemenovaného indonézskeho predstaviteľa o tom informovala agentúra AP. Lombok vo štvrtok postihol silný dotras s magnitúdou 6,2. Po nedeľnom zemetrasení s magnitúdou 7,0 zostali na tomto turistami obľúbenom ostrove desaťtisíce ľudí bez strechy nad hlavou.

Opis Slováka priamo z Lomboku

So svojím zážitkom na indonézskom ostrove Lombok sa vo facebookovej skupine Cestuj po svete - cestovanie, filmy a život podelil nemenovaný cestovateľ. Svoje rozprávanie začal tým, že na ostrove Lombok bol priamo v epicentre. "Včera (28. júla, pozn.red.) som urobil úplne šialenú vec, keď som sa rozhodol za jediný deň zdolať druhú najvyššiu a stále aktívnu sopku v Indonézii - Mount Rinjani (3726 m). Zabralo mi to 19 hodín chôdze a behu a bolo to obrovské dobrodružstvo," začal s rozprávaním.

V pozadí sopka Rinjani Zdroj: CK BUBO

Po tom, čo sa vrátil do hotelovej izby, chcel si oddýchnuť, no nebolo mu dopriate. Okolo šiestej ráno ho zobudili silné otrasy a hluk. "Celý domček, v ktorom sme ubytovaní, sa silno trasie, záclona a sklá silno nadskakujú, celé je to doprevádzané ľudským krikom zvonku a rinčaním nadskakujúcich vecí. Bežím k dverám, aby som nám poskytol únikovú cestu. Zamknuté. Kričím na priateľku, kde sú kľúče. Tá chvíľa, kým sa v tom obrovskom strese spamätá a vyloví z kabelky kľúče, sa javí ako nekonečná," opisuje ďalej.

VIDEO Výhľad na činnú sopku Gunung Agung na ostrove Bali.

Spoločne vybiehajú na ulicu, pričom otrasy pokračujú. "Každý upiera pohľad na sopku týčiacu sa nad dedinou. Fakt dúfam, že to nie je erupcia. Zdá sa, že nie. Na ulici sú desiatky vystrašených a pobehujúcich ľudí, domácich aj turistov. Elektrina, voda, mobilný signál - nič nefunguje. Chcem vygoogliť, čo sa deje, avšak v tej chvíli je to nemožné, domáci takisto nič nevedia. Dostáva sa k nám informácia, že jednému dedinčanovi spadol dom," hovorí o svojom zážitku cestovateľ a dodáva: "Mám strach, že je na vine sopka, preto balíme porozhadzované veci - veľmi pomaly, nakoľko prichádzajú ďalšie otrasy a vždy vybiehame z izby von a vyrážame preč." Turista so svojou priateľkou zvažuje, či ísť popri pobreží, no majú obavy z cunami.

Nastúpia na motorku a odchádzajú. Cestou míňajú stovky ľudí sediacich na uliciach, o niekoľko minút neskôr sú cesty plné sanitiek a záchranných vozidiel. Chcú si oddýchnuť v jednej z lokálnych reštaurácií, no opäť prichádza zemetrasenie a všetci vybiehajú von. "Tieto riadky píšem snáď už v bezpečí na západe ostrova. Zo správ sa dozvedám o 10 mŕtvych a desiatkach zranených, pričom sa nevylučujú ďalšie obete na životoch. Fotky popadaných budov naháňajú hrôzu. Tiež sa dozvedám, že sopku Rinjani uzatvorili, pretože na nej boli zosuvy pôdy. Mal som šťastie, že som sa odtiaľ vrátil len pár hodín pred zemetrasením. Neviem si predstaviť, aký chaos panoval tam," napísal cestovateľ.

Zdroj: CK BUBO

Slováci sa vystavili riziku

Už desiatky rokov organizuje zájazdy do Indonézie aj jedna z najznámejších cestovných kancelárií, ktorá sa zameriava na exotické krajiny. Aktuálne ale žiadnych turistov na Bali ani na susednom ostrove Lombok nemá. "V tomto období je v tejto oblasti predpoklad, že sopka chrlí, asi taký, ako keď v decembri je v Bratislave sneh," opísal situáciu prirovnaním riaditeľ cestovnej kancelárie Ľuboš Fellner a dodal: "Vedeli sme, že sopka buchne, preto v oblasti teraz naši turisti nie sú."

Zdroj: CK BUBO

"Môže sa stať, že v lokalitách sú Slováci. Ide ale o ľudí, ktorí cestujú na vlastnú päsť a pred cestou si dostatočne nezistili všetky podrobnosti o krajine, resp. nevenovali dostatočnú pozornosť informáciám o aktuálnej situácii. Je možné, že sa takto vystavili riziku," dodal riaditeľ.

Zdroj: TASR/AP

Na Lomboku bolo celkovo poškodených vyše 1000 domov. Najviac postihnutá bola východná časť ostrova. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 50 kilometrov severovýchodne od mesta Mataram v severnej časti Lomboku. Hypocentrum (ohnisko zemetrasenia) bolo v pomerne malej hĺbke, sedem kilometrov pod zemským povrchom, uviedla Americká geologická služba USGS. Indonézia leží na tzv. Ohňovom kruhu, kde sa odohráva až 90 percent všetkých zemetrasení na svete.

Zdroj: TASR/AP

Pred 16 rokmi zasiahlo Indonéziu oveľa ničivejšie zemetrasenie, kedy cunami zabilo 230 000 ľudí. "Napriek dvom silným zemetraseniam na vlastnej koži si takúto hrôzu neviem predstaviť. Keď som motorkou prechádzal krajinou a videl som všetkých utrápených ľudí a sanitky na uliciach, opäť som si uvedomil, ako môže byť každý jeden z nás šťastný, že sa narodil na Slovensku. Netrápia nás žiadne tajfúny, zemetrasenia, sopky a ani cunami," dodal z bezpečia domova cestovateľ, ktorý sa podelil so svojím zážitkom.

Srdcervúci opis nešťastia

Slovák Matúš porozprával o svojej skúsenosti českému portálu idnes.cz. "Začalo to vo chvíli, keď som platil. Bolo to, ako keby sme boli na lodi na veľmi rozbúrenom mori. Lenže sa nekývala loď, ale celá zem. Za tri sekundy sa zrútila celá budova," opísal víkendovú situáciu Matúš, keď bol na večeri so svojou priateľkou v reštaurácii v severnej časti ostrova neďaleko mesta Pamenang.

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Najsmutnejší pohľad

Podľa jeho slov ostali v obrovskom šoku. "V tom pribehol nejaký muž a dal mi do ruky dieťa so slovami, že mu budova asi zavalila ženu alebo matku. Všade sme počuli krik a plač," priblížil hrozivú situáciu s tým, že miestny ich upozornil aj na nebezpečenstvo cunami. "Rovno sme sa otočili a v absolútnej tme utekali do lesa na kopec. Po ceste sme videli všetky rozpadnuté a zasypané domy. Rodičia nosili v náručí deti, ktoré mali zlámané nohy, niektoré boli v bezvedomí alebo už mŕtve."

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Matúš opísal, že s priateľkou sa dostali na kopec, kde boli spoločne asi s tridsiatkou miestnych. Všetci sa modlili k Alahovi. Boli dostatočne vysoko, prípadná vlna cunami ich nemohla zasiahnuť. Na mieste ostali za neutíchajúcich modlitieb celú noc, pričom cítili približne 50 ďalších otrasov, no ani jeden nebol podobnej intenzity ako prvý. "Pri silnejších otrasoch dokonca popraskala zem a začala sa zosúva pôda, takže sme v tú chvíľu nevedeli, čo máme robiť," doplnil a zhrnul: "Mysleli sme si, že zemetrasenie nemôže byť nič také hrozné. Človek zo Slovenska má predstavu, že môžu maximálne popadať taniere z poličiek, rozbijú sa hrnčeky, ale toto bolo neopísateľné."

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Zdroj: SITA/AP Photo/Firdia Lisnawati

Rozsiahla evakuácia

Viac ako 500 turistov a ich sprievodcov evakuovali na indonézskom ostrove Lombok z tamojšieho aktívneho vulkánu Rinjani, kde uviazli po júlovom zemetrasení. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.

Zdroj: TASR/AP

Odhaduje sa, že po zemetrasení s magnitúdou 6,4 ostalo na sopke uväznených okolo 560 turistov zo Spojených štátov, Francúzska, Holandska, Thajska, Nemecka a mnohých ďalších krajín.

Zdroj: TASR/AP

Rinjani je aktívny stratovulkán nachádzajúci sa na severovýchode ostrova Lombok. S výškou 3726 metrov ide o druhú najvyššiu sopku Indonézie, obľúbenú medzi turistami. V jej kaldere sa nachádza jazero Segara Anak s hĺbkou 230 metrov. Posledné väčšie erupcie boli zaznamenané v máji 2009, máji 2010 a septembri 2016.

Indonéziu často sužujú zemetrasenia vzhľadom na to, že sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu, kde sa odohráva až 90 percent všetkých zemetrasení na svete. V decembri 2004 silné zemetrasenie s magnitúdou 9,1 pri indonézskom ostrove Sumatra vyvolalo vlnu cunami, ktorá vo vyše desiatke krajín juhovýchodnej Ázie zabila 230.000 ľudí.