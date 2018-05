Expertku na sexualitu kritizuje celý svet: Jej názor na prebaľovanie detí vás dostane do kolien

VEĽKÁ BRITÁNIA - Po tom, čo expertka na sexualitu vyhlásila, že každý rodič i príbuzný by sa mal z princípu bábätka opýtať či ho smie prebaliť, zožala obrovskú kritiku. Deanne Carsonová tvrdí, že aj keď dieťa nedokáže na otázku odpovedať, je nesmierne dôležité, aby bola zo strany rodiča alebo príbuzného položená.

Expertka na sexualitu Deanne Carsonová, ktorá sa zameriava na tému obojstranného súhlasu v britskej televízii povedala, že tak ako rodičia, tak aj príbuzní, by sa mali batoľaťa opýtať či ho môžu prebaliť. Podľa expertky je táto otázka kľúčová k tomu, aby boli deti odmalička vedené k myšlienke, aký je ich súhlas voči druhej osobe dôležitý.

Expertka na sexualitu Deanne Carsonová.

Krátko po tom, čo Carsonová verejne predstavila svoj názor, ocitla sa pod paľbou kritiky. Jej presvedčenie skritizovali odborníci, široká verejnosť a nešetrili ju ani na sociálnych sieťach.

Odborníčka tiež v televíznej relácii spomenula, že v ambulancii pracujú aj s deťmi, ktoré majú vyše troch rokov. Zo svojej praxe preto rodičom odporúčajú, aby sa detí odmalička pýtali: „Teraz ťa prebalím, je to v poriadku?“ Hoci je samozrejmé, že dieťa nezareaguje odpoveďou: „Jasné mami, môžeš,“ aj tak je nemierne dôležité opýtať sa.

Následne vysvetlila, že rodičia či príbuzní by mali po otázke chvíľku počkať, aby si dieťa uvedomilo, že im na jeho súhlase záleží. Dieťaťu by to v odmlke mali dať najavo svojím držaním tela a gestikou. „Iba tak môžeme dosiahnuť kultúru súhlasu,“ povedala Carsonová.