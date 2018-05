FOTO Najdrahší byt v New Yorku: Pozrite sa, čo môžete mať za 85 miliónov

Jedna zo spální v mezonetovom apartmáne

NEW YORK - Ak túžite po tomto luxusnom byte v New Yorku, pripravte si poriadny balík, presnejšie 85 miliónov dolárov (71 miliónov eur). Spolu s ním dostanete aj zopár áut, jachtu či let do vesmíru. A čo teda na budúceho majiteľa tohto mezonetového penthousu čaká? To zistíte pri pohľade na nasledujúce fotografie.