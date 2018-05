FOTO Mladík (†30) sa nevrátil domov, vydesená priateľka ho išla hľadať: Našla ho umierať

DRYBROOK - Leanne Baleová momentálne prekonáva najťažšie obdobie svojho života. Prišla o svojho tridsaťročného partnera, ktorý zahynul pri nehode na motocykli. Osudnou sa mu stala hneď prvá jazda, a to aj napriek tomu, že až do príchodu záchranárov bojovala o jeho život náhodná okoloidúca.

Obrovskou tragédiou sa skončil uplynulý víkend v rodine Leanne Baleovej z Anglicka. Jej partner Joe Cannon si kvôli novej práci kúpil motorku a rozhodol sa ju hneď vyskúšať. Keď sa však dlhšie nevracal, jeho snúbenica vycítila problémy, nasadla aj s dcérou do auta a vybrali sa ho hľadať. Po pár minútach jazdy sa im naskytol otrasný pohľad. Dorazili totiž na miesto nehody a uvideli, ako okolo milovaného Joea pobehujú záchranári. Napriek ich snahe sa im ho nepodarilo zachrániť. "Volala som záchranku, pýtala som sa, čo mám robiť," hovorí jedna z okoloidúcich. "Dávala som mu umelé dýchanie, robila som masáž srdca. Potom prišli lekári, snažili sa mu pomôcť, ale všetko bolo zbytočné."

Leanne tak zostali na šťastný život s milovaným mužom už iba spomienky a na ich tri deti zostala úplne sama. Spomína si, ako sa s Joeom zoznámili v roku 2013 cez sociálnu sieť vďaka jej synovi a dcére, ktorých má z predchádzajúceho vzťahu. Joe sa jej okamžite zapáčil a po dlhom vypisovaní nasadla na autobus do Gloucesteru, kde býval. "Bola to láska na prvý pohľad, potom som ho pozvala ku mne. Na Vianoce sme sa zasnúbili," usmieva sa utrápená žena cez slzy. Jej deti si ho okamžite obľúbili a do rodiny časom pribudol malý Jai Jai, ktorý bude mať v lete dva roky.

V ten večer, keď Joe išiel vyskúšať novú motorku, ho priateľka žiadala, aby nikam nechodil, pretože mala zlú predtuchu. On však trval na svojom. Usmieval sa a sľúbil, že sa o chvíľu vráti. Veľmi pekne na nebohého spomínajú aj susedia. Bol vraj šikovný, rád pomohol a napriek všetkým obavám výborne zapadol medzi nich. "Môj syn bol skvelý. Aktívny a veselý. Mala som z neho radosť," uviedla Joeova matka, ktorá ho najskôr vychovávala na Novom Zélande, kde zostali aj jeho nevlastní súrodenci a otec.