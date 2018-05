Ženu začalo bolieť ucho: Netušila, že zažije nočnú moru, po 9 dňoch z neho vytiahli...

Historky o šváboch povaľujúcich sa v jedle či na hotelových izbách zverejňujú užívatelia sociálnej siete takmer denne a strašia nimi návštevníkov reštaurácií a hotelov. Skúsenosť Katie Holleyovej je ale ešte oveľa horšia a bolestivejšia. Počas spánku sa jej totiž nepríjemný chrobák usadil priamo v uchu. Nevedno, či svojimi pohybmi iba zmätene hľadal cestu von alebo si v uchu budoval nový domov, ale bolesti, ktoré pri tom mladá žena pociťovala, boli ukrutné.

"Ucho som si najskôr vyčistila vatovou tyčinkou. Boli na nej nejaké tmavé úlomky. Až potom som si uvedomila, že sú to nohy hmyzu," spomína. Manžel sa Katie pozrel do ucha a potvrdil, že je v ňom šváb. Snažil sa jej ho vytiahnuť pinzetou, ale nešlo to. Išli preto do nemocnice, kde lekár pacientku vyšetril a zistil, že šváb je stále nažive. Z ucha potom vybral tri časti tela hmyzu a Holleyovú uistil, že všetko vytiahol a predpísal jej antibiotiká. Bolesti však neustupovali ani na deviaty deň po zákroku, a preto zašla k svojmu lekárovi. Ten jej vytiahol z ucha ďalších šesť drobných úlomkov a pre istotu ju poslal na ušné.

"Doktorka mi povedala, že tam stále niečo je. To niečo bola hlava, horná časť trupu, viac kusov končatín a tykadlo," povedala Katie. Všetky tieto "drobnosti" lekár počas jej prvej návštevy nemocnice jednoducho prehliadol. Ubolenú pacientku trochu uspokojil fakt, že jej prípad nie je ojedinelý. V ten deň lekárka vyťahovala švába aj z ucha iného pacienta.