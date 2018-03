Žena (34) nastúpila do vlaku a prísediacemu mužovi dala orál: Ale ten dôvod, prečo to urobila!

Pikantný incident z vlaňajška pretriasali všetky austrálske médiá, ktoré spustili vlnu znepokojenia zo strany verejnosti a volali po náležitom potrestaní oboch aktérov - tridsaťosemročného Shanea Brennana a tridsaťštyriročnú Chantelle Gordonovú. Muž, ktorého trestný záznam je veľmi pestrý, musí za svoje obscénne správanie zaplatiť 700 dolárov. Obvinená žena na svoj rozsudok stále čaká. Vyšetrovateľov však zatiaľ šokovala odôvodnením, prečo sa vlastne rozhodla urobiť orál svojmu prísediacemu cestou vo vlaku. "Mala som narodeniny a chcela som si dopriať niečo špeciálne," vysvetlila. V jej prípade ale išlo o veľmi predčasný darček, pretože narodeniny mala až v januári.

A takto to celé prebiehalo. Dvojica nastúpila do vlaku v Port Kembla neďaleko Sydney. Hneď po tom, ako sa vlak pohol smerom do Wollongongu, ponúkol Shane svoj vzbúrený penis prísediacej Charlotte a ona ho začala uspokojovať rukou. To mu však nestačilo. Chémia medzi oboma zrejme poriadne pulzovala, keďže Gordonová neváhala a prešla k orálnemu sexu. Personál vlaku okamžite kontaktoval políciu a celé počínanie rozvášneného páru nahrávala aj bezpečnostná kamera. Približne o dvadsať minút neskôr vlak zastal v stanici Wollongong, kde už čakala na zvrhlíkov policajná hliadka.

Nechutné bolo aj ďalšie počínanie Brennana, pretože po akte si vyumýval svoju mužskú pýchu v kole a vôbec mu nevadilo, že po sebe na dlážke zanechal smradľavú kaluž. Navyše je urazený, že médiá prepierali tento prípad až príliš a on je teraz smutný z toho, že matka jeho troch detí je z celého incidentu nešťastná.