Znásilnenie a vražda študentky Marie (†19) otriasli Nemeckom: Migrant dostal najvyšší trest

FREIBURG - Súd v nemeckom Freiburgu dnes odsúdil afganského utečenca Husajna K. k najvyššiemu možnému trestu, teda doživotiu, za znásilnenie a následné zavraždenie 19-ročnej študentky. Súd v meste na juhozápade krajiny konštatoval mimoriadnu závažnosť činu a nariadil tiež ochrannú väzbu. Prakticky je tak vylúčené, že by Husajn K. mohol byť po odpykaní 15 rokov trestu predčasne prepustený. Rozsudok ešte nie je právoplatný a strany procesu majú týždeň na prípadné odvolanie, informovala agentúra DPA.

Prípad vyvolal v Nemecku značnú pozornosť aj politickú diskusiu vzhľadom na to, že čin spáchal mladý utečenec, a kvôli brutalite, s ktorou postupoval. Ľudia v zaplnenej súdnej sieni dnes po vynesení rozsudku podľa DPA tlieskali. Podľa serveru Focus Online Husajn K. prijal rozsudok bez zjavného pohnutia a počas čítania zdôvodnenia sa pohrúžil čoraz viac do seba.

Husajn K. predvlani v októbri prepadol študentku Máriu Landenburgerovú, ktorá sa v noci na bicykli sama vracala zo študentského večierka, a brutálne ju niekoľkokrát znásilnil potom, čo ju škrtil do bezvedomia. Dievčinu potom ešte živú hodil do miestnej rieky Dreisam, aby sa utopila a aby voda zmazala stopy. Podľa súdneho znaleckého posudku trvalo jej umieranie vo vode ešte najmenej hodinu. V rieke nasledujúceho rána našla utopenú bežkyňa.

Maria Landenburgerová

Husajna K. chytili sedem týždňov po vražde. Na mieste činu polícia našla jeho DNA a tiež mala jeho videozábery z električky. "Vedel, že ešte žila, keď ju položil do rieky Dreisam, a že sa utopí, že sa musí utopiť," povedala dnes predsedajúca sudkyňa Kathrin Schenková v zdôvodnení rozsudku.

Husajn K. bol pôvodne obžalovaný ako mladistvý, ale odsúdený bol na základe trestného práva pre dospelých. Pôvodne tvrdil, že v čase spáchania činu mal 17 rokov, ale podľa viacerých expertíz mal viac ako 21 rokov. Ako mladistvý by pritom mohol dostať maximálne pätnásťročný trest. Husajn K. tiež tvrdil, že konal v afekte a v opitosti, a priznal sa ku škrteniu a znásilneniu.

Sudkyňa dnes povedala, že nepredpokladá, že by bol súdený v čase činu maloletý, aj keď úplne nevylúčila, že má menej ako 21 rokov.

Rieka Dreisam.

Neistá je aj krajina pôvodu utečenca. Ten pri začatí procesu povedal, že sa narodil v Afganistane a po zhruba 13 rokoch prišiel do Iránu. Po "problémoch s políciou" potom utiekol do Turecka a odtiaľ cez Grécko do Nemecka.

Podľa informácií nemeckých orgánov prišiel do Nemecka bez dokladov v novembri 2015. Úrady vtedy ale nevedeli, že ho grécky súd poslal na desať rokov do väzenia za ťažké ublíženie na zdraví, keď na ostrove Korfu zhodil 20-ročnú ženu z útesu.

Grécky súd ho za dobré správanie už v roku 2015 prepustil na podmienku. Keď ju ale porušil a nehlásil sa úradom, neuverejnilo Grécko medzinárodné pátranie, a v Nemecku tak nemal o jeho predchádzajúcom pobyte za mrežami v inej členskej krajine EÚ nikto ani tušenie.

Nemecko len v roku 2015 prijalo 890-tisíc migrantov. Sudkyňa dnes ale zdôraznila, že v procese nešlo o utečeneckú politiku a že čin nespáchal utečenec alebo Afganec. "Spáchal ho človek, vy, pán K.," povedala sudkyňa.