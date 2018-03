Život po smrti: Miliardár (32) sa nechá zabiť a jeho mozog prenesú do počítača

Spoločnosť Nectome je naozaj lídrom vo svojom odbore obore. Ako jediná dokázala zachovať mentálne vedomosti mŕtveho človeka. Ľudský mozog ako taký dokáže preniesť do digitálnej podoby. Nectome sa zatiaľ rozbieha a usilovne pracuje na zdokonalení. Momentálne svoju službu predáva formou predobjednávky, ktorá je vyčíslená na sumu 10-tisíc dolárov (cca 8100 eur).

