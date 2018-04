Na pohrebnom veľtrhu predviedli morbídny prístroj: VIDEO Samovražda z 3D tlačiarne

Zariadenie nazvané Sarco, ktorého názov je skratkou pre sarkofág, vynašiel austrálsky zástanca eutanázie Philip Nitschke a holandský dizajnér Alexander Bannink. Jeho súčasťou je oddeliteľná rakva a bombička dusíka. Osoba, ktorá chce zomrieť, stlačí gombík a priestor sa naplní dusíkom. "Spočiatku bude človek malátny, ale potom rýchlo stratí vedomie a zomrie," povedal Nitschke.

Prvý plne funkčný prístroj, ktorý je možné vyrobiť na 3D tlačiarni, by mal byť k dostaniu do konca roka. To znamená, že každý, kto si bude chcieť Sarco vyrobiť, si plánik stiahne do počítača a potom použije vlastnú tlačiareň.

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

Prístroj tak rieši nezákonnosť asistencie druhej osoby pri samovražde. A ako podotýka Nitschke, stlačiť gombík je lepšie ako skočiť pod vlak. "Verím, že vybrať si, kedy zomrieme, je základným ľudským právom, nie je to len výsada ťažko chorých," povedal vynálezca.

Prístroj Sarco prilákal veľa návštevníkov veľtrhu. Jeden z tých, kto si ho vo virtuálnej realite vyskúšali, povedal: "Bolo to naozaj zážitok a zvláštny pocit. Ale veľmi pekný a pokojný. Človek pri tom pozoruje mesiac a more. Je to veľmi pokojné".