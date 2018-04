Rodičia prehrali boj so súdom o život ich chorého syna (†1): Po odpojení od prístrojov zdrvujúca správa

LONDÝN - Britský chlapček Alfie Evans zomrel v noci na sobotu po tom, ako jeho rodičia neuspeli na súdoch so snahou o pokračovanie liečby.

S odvolaním sa na správy otca a matky 23-mesačného dieťaťa na sociálnej sieti o tom informovali televízie Sky News a BBC. "Môj bojovník zložil svoj štít a získal svoje krídla o 2.30 h, som úplne zdrvený," napísal otec Tom Evans. Kate Jamesová zverejnila na Facebooku podobný odkaz a poďakovala sa všetkým za podporu.

Alfieho rodičia

Alfie bol v "polovegetatívnom stave" v dôsledku degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári neboli schopní s určitosťou identifikovať. Od prístrojov na podporu života ho odpojili tento pondelok, a to po sérii súdnych rozhodnutí v prospech mienky lekárov z liverpoolskej Detskej nemocnice Aldera Heya. Tí argumentovali, že ďalšia liečba chlapca by bola márna a nebola by v prospech batoľaťa.

Rodičia z Liverpoolu chceli svojho syna vziať na ďalšiu liečbu do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme. Jej riaditeľka Mariella Enocová v utorok oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho, ktorému udelili talianske občianstvo v nádeji, že to umožní jeho prepravu.

Prípad pritiahol aj pozornosť pápeža Františka, ktorý sa počas nedeľného požehnania na vatikánskom Námestí svätého Petra tento mesiac modlil za Alfieho a ďalších pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami. František viackrát apeloval, aby chlapca nechali nažive, a vyhlásil, že iba Boh môže rozhodnúť, kto zomrie. Minulý týždeň sa pápež stretol aj s Alfieho otcom Tomom Evansom. Chlapca odpojili od prístrojov v pondelok večer, jeho otec následne v utorok dopoludnia novinárom povedal, že lekárov prekvapilo, že Alfie aj po deviatich hodinách stále dýcha.