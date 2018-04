Keď vedci zverejnili túto teóriu, všetci sa najprv smiali: Absolútne zmenila pohľad na vesmír

Ilustračné foto

WASHINGTON/PRAHA - Pôvodne si ľudia mysleli, že sa vesmír nerozpína, že nemal žiadny počiatok ani koniec, že ​​tu bol, je a bude navždy v prakticky nezmenenom stave. Neskôr sa ale prišlo na to, že sa rozpína ​​a galaxie sa od seba vzďaľujú. To viedlo vedcov na čele s Američanom ruského pôvodu Georgom Gamowom k teórii "veľkého tresku", podľa ktorej začal vesmír v konečnom čase v minulosti explóziou, ktorá asi pred 13,7 miliardami rokov vystrelila hviezdy a galaxie do všetkých strán, a od tej doby sa vesmír rozpína. Odborný časopis túto hypotézu zverejnil pred 70 rokmi, 1. apríla 1948.