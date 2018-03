Anton (36) sa zranil na dovolenke v Thajsku: Lekári ho dopovali paracetamolom a on takmer ochrnul!

Celý problém sa začal ešte v roku 2015, keď 36-ročný Anton Frolov narazil na dovolenke v Thajsku na morské dno. Chvíľu sa nemohol hýbať, ale nakoniec všetko rozchodil a miestny lekár mu potvrdil, že je v poriadku. Po návrate do Anglicka sa chcel dať kvôli bolestiam v krku vyšetriť v nemocnici v Edenbridge, odkiaľ bol prevezený do Tunbridge Wells Hospital iba preto, aby ho tamojší lekári ubezpečili, že mu naozaj nič nie je a bez akéhokoľvek vyšetrenia pacientovi predpísali analgetiká. Keď sa jeho bolesti zhoršovali, všeobecný lekár mu odporučil návštevu fyzioterapeuta a ten mu poradil, aby začal cvičiť a spevnil si svalstvo krčnej chrbtice.

"Cvičil som a bolo mi horšie. Keď som bol už predávkovaný paracetamolom, rozhodol som sa, že všetko začnem riešiť cez súkromnú poisťovňu. Až keď som si priplatil, konečne som sa dostal na röntgen," hovorí Anton. Bol šokovaný, keď mu povedali, že mal celé tri mesiace zlomený krčný stavec, ktorý tlačil na miechu. Pri tejto diagnóze je nebezpečný akýkoľvek pohyb, nieto ešte nejaké cvičenie.

Frolov sa momentálne zotavuje po operácii krčnej chrbtice. Na stabilizáciu poškodeného stavca použili chirurgovia titánové skrutky, musí nosiť fixačný golier a dodržiavať pokojný režim. "Bolo by to inak, keby ma normálne vyšetrili. Za tie tri mesiace sa mi zdravotný stav iba zhoršil. Je šťastie, že som si natrvalo nepoškodil miechu a nezostal paralyzovaný. Mám dve malé deti, radšej nemyslím na to, čo všetko sa mohlo stať," hovorí Anton, ktorý sa momentálne súdi s nemocnicou, ktorá mu podľa všetkého neposkytla potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Pacienta, ktorý sa po operácii cíti ako invalid a bude doživotne zápasiť s následkami tohto úrazu, zastupuje právnička Sue Jacksonová. Tá opisuje prípad svojho klienta ako šokujúci a útočí na ľahostajnosť lekárov, keďže pacientovi po úraze neurobili základné vyšetrenie, čím ohrozili jeho život. Vedenie nemocnice zatiaľ iba potvrdilo, že prípad prešetrilo a Frolovi poslalo vysvetlenie, v ktorom mu oznámili, že nemocnica sa z jeho prípadu poučila.