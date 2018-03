FOTO Perverzné chúťky kráľa pri pôrode: Dôvod, prečo dnes ženy rodia poležiačky

BRATISLAVA - Americký žurnál publikoval zvrátený a zároveň strašidelný dôvod, prečo dnešné ženy rodia poležiačky. V dávnej minulosti to nebola samozrejmosť, skôr výnimka. Perverzné chúťky kráľa nastolili v 17. storočí jasné pravidlá. Jeho ženy a milenky rodili buď v stoji, na kolenách, v drepe alebo na štyroch. Kráľ sa tešil a vyžíval sa pri pohľade na to, ako idú jeho potomkovia postupne von. Detaily tejto perverznej praktiky vás šokujú.

Popredný americký magazín American Journal of Public Health informoval o najzvrátenejšej praktike z dávnej minulosti, ktorou nešokoval len mamičky, ale i mužov. Faktom ale ostáva, že rodenie v stojatej polohe či pomocou pôrodnej stoličky je zdravšie. Dokazujú to aj röntgenové snímky. Ak sa rodička totiž nachádza v jednej z vyššie uvedených polôh, panva sa dokáže viac rozšíriť a samotný pôrod je tak oveľa kratší. Zaužívaný pôrod poležiačky podľa tvrdenia odborníka časovo predlžuje a navyše spomaľuje kontrakcie. Pokiaľ ide o riziko spojené s pôrodom ako takým, aj pri stojatom a aj pri ležatom je približne rovnaké.

Historická pôrodná stolička, pomocou ktorej rodili vtedajšie ženy

200-ročná tradícia

Privádzanie potomkov na svet v drepe, sede alebo na štyroch začalo v západných kultúrach, a to za vlády francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Boli to práve jeho drastické a zvrátené chúťky, kedy sa ukájal nad tým, ako jeho ženy či milenky rodia. Kráľ sa rád pozeral. A bol ešte radšej, ak sa pri pôrode nenachádzala žiadna iná žena okrem rodičky.

Vyobrazenie pôrodu, akým rodili ženy za vlády kráľa Ľudovíta XIV.

Preto počas jeho vlády v období 17. storočia funkciu pôrodných asistentiek suplovali muži. Ľudovít XIV. splodil 22 detí. Bolo to normálne, keďže potreboval na zachovanie rodu čo najviac nástupcov. No dejiny ukázali, že po čase mu už nešlo iba o rozširovanie svojho pokolenia, ale hlavne o to, aby sa mal na čo dívať.

„Záznamy z minulosti potvrdzujú, že pred jeho vládou ženy rodili najmä v stojatej polohe,“ cituje žurnál doktorku Lauren Dundesovú.

Vedcom dneška sa jeho perverznú chúťku podarilo aj dokázať. Pôrody v stoji či v sede sa zachovali od 17. storočia dodnes v západných kultúrach, kde sa považujú za bežnú prax.