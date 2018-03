Popolníkom do hlavy: VIDEO Čech Robert (38) doplatil na hádku kvôli účtu v thajskom bare

BANGKOK - Český turista skončil zakrvavený a so štichmi na hlave po tom, čo sa v thajskom go-go bare v Pattayi strhla zvada medzi zamestnancami a hosťami. Vyostrila sa až do takých rozmerov, že na Roberta Negasa (38) zaútočili popolníkom.

Podľa portálu stickboybkk.com Robert Negas a jeho traja kamaráti v nedeľu v skorých ranných hodinách popíjali v bare We Are No 1 A Go Go.

Keď dostali účet na 1380 bahtov (cca 36 eur), pravdepodobne im na ňom niečo nesedelo a zašli za personálom. Zamestnanci tvrdia, že iniciátorom hádky bol práve Robert Negas a do hlavy popolníkom dostal až po tom, čo sa museli brániť.

Zatiaľ čo Negasa ošetrovali v zdravotnom stredisku v Pattayi, jeho priatelia a zamestnanci museli ísť na policajnú stanicu, aby vypovedali, čo sa stalo. Vyšetrovanie bude pokračovať, keď bude Negas v poriadku a schopný poskytnúť vyhlásenie.