Žena si z Amazonu objednala klobúk: Prišlo jej niečo úplne iné a nelegálne z Ukrajiny

Vďaka online nakupovaniu môžete mať v priebehu pár dní doma prakticky čokoľvek. Obzvlášť nápomocné je najmä vtedy, ak hľadáte vec, ktorú je ťažké zohnať v bežnom obchode. Novinárka Meagan Dayová zo slnečnej Kalifornie takto dlho pátrala po plstenom klobúku do sauny a našla ho na Amazone. Stačilo pár klikov a objednávka bola vybavená.

Lenže to, čo si po mesiaci našla v poštovej schránke, malo od klobúka ďaleko. V balíčku totiž našla liečivo vyrobené z jedu modrého škorpióna, ktorý sa používa pri liečbe rakoviny. Ako Meagan uvádza na Twitteri, klobúk kúpila od predajcu s prezývkou RussianBear. "Plstený klobúk som chcela preto, lebo rada a často chodím s priateľmi do sauny," napísala.

BOY DO I HAVE A STORY FOR YOU. I tried to order some felt sauna hats that say "oligarch" on them from an Amazon seller named RussianBear, for me and my friends who like to sauna, like as a joke (though I actually really wanted one) pic.twitter.com/uRZGzTKVFx