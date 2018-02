Chcel sa predviesť, no jeho ego kruto utrpelo: VIDEO Otváranie fľaše sa zmenilo na katastrofu

Muž rozbil fľašu šampanského za niekoľko tisíc dolárov. Video obletelo internet.

IBIZA - Mala to byť najväčšia šou večera, no nepodarilo sa. Muž sa snažil veľkolepo otvoriť fľašu šampanského v španielskom klube Ibiza. Všetci si to natáčali a s napätím čakali. Otváranie fľaše však nevyšlo celkom podľa mužových predstáv. Šampanské sa mu vyšmyklo, padlo na zem a rozbilo sa.