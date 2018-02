Angličanke (18) doručili balíček k narodeninám: FOTO Po jeho otvorení radosť vystriedal šok

Zahine Raniovej prišiel domov do Birminghamu balík s očnými tieňmi. Poslala jej ho sestra k narodeninám a oslávenkyňa sa z neho tešila dovtedy, kým si v ňom nenašla rukou písaný odkaz, ktorý ju poriadne zaskočil. „Prosím, pomôžte, Amazon je bolestivý,“ prečítala si zaskočená študentka.

Spočiatku vraj v zmätku nevenovala kúsku papiera veľkú pozornosť, ale neskôr začala premýšľať o tom, ako to autor slov myslel. „Možno zamestnanci Amazonu pracujú pritvrdo a niekto z nich chcel takto na to poukázať,“ hovorí Zahina.

Odkaz zverejnila na sociálnej sieti a prekvapilo ju, koľko užívateľov uviedlo, že by tam nikdy viac nechceli pracovať. Opísali svoje skúsenosti, ako boli pod neustálym tlakom, aby splnili všetky termíny. Študentka tvrdí, že možno jej príspevok prinúti ostatných porozmýšľať nad náročnou prácou zamestnancov internetových obchodov. „Nabudúce sa už nebudem hnevať, keď mi objednaný tovar nepríde včas,“ uznala tínedžerka.

K celej situácii sa vyjadrilo aj vedenie Amazonu UK. Vo svojom vyhlásení všetkých ubezpečuje, že ich spoločnosť poskytuje bezpečné a príjemné pracovné podmienky s adekvátnym ohodnotením a výhodami. „Sme hrdí na to, že sme vytvorili tisícky nových stálych postov v našich centrách. Jedným z dôvodov, prečo sme do našej spoločnosti prilákali toľko ľudí je to, že ponúkame skvelú prácu a pozitívne pracovné prostredie s možnosťami pre kariérny rast,“ uviedol hovorca.