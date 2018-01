Neuveriteľný príbeh: Žena odpovedala mladíkovi na Facebooku, o šesť dní neskôr sa vzali

ABUJA - Väčšina užívateľov Facebooku sa občas začuduje nad niektorými príspevkami. Príde im žiadosť o priateľstvo od neznámeho človeka alebo sú pridaní do skupiny, do ktorej nechceli. Jeden muž z Nigérie však nastavil latku týchto kuriozít ešte vyššie. Rozhodol sa, že na sociálnej sieti si nájde ženu, ktorú si do týždňa vezme za manželku. Nakoniec sa mu to naozaj podarilo.

Tridsaťročný Chidinma Amedu 30. decembra na Facebooku požiadal ženy, ktoré by sa chceli za neho vydať, aby mu napísali. "Mám už na to vek, som pripravený a nehodlám plytvať časom. Pošlite mi svoje prihlášky. Najkvalifikovanejšiu z vás si vezmem 6. januára 2018 za manželku. Prihlášky môžete posielať do polnoci 31.12.2017," napísal. Krátko nato dodal, že to myslí vážne a výhovorky, že to nejaká žena nestihla, prijímať nebude.

Následne mladíkovi prišlo niekoľko odpovedí, ale jedna ho obzvlášť zaujala. "Mám záujem, napíš mi správu, haha," okomentovala príspevok Sophy Ijeomaová. Spočiatku si vraj myslela, že ide len o vtip, ale zaujímalo ju, ako sa bude konverzácia vyvíjať.

Jej budúcnosť sa ale zmenila, keď jej napísal a dvojica si krátko nato zavolala. O dva dni neskôr odišiel Amedu zo svojho rodného mesta do 500 kilometrov vzdialeného Enugu, aby sa so svojou budúcou nevestou stretol. Čakala na neho pred obchodom a podľa nej to bola láska na prvý pohľad. "Je to najkrajší muž, akého poznám, a hneď sa mi zapáčil," povedala v rozhovore s BBC.

Po dvojhodinovom rozprávaní, počas ktorého boli obaja nervózni, sa dievčiny Amedu spýtal, či sa nechce zoznámiť s jeho strýkom, ktorý zhodou okolností v Enugu žije. Situácia jej pripadala vtipná, ale nakoniec súhlasila. Keď prišli k príbuznému, Chidinma už Sophy predstavil ako svoju nastávajúcu. "Strýko, chcem ťa zoznámiť s dievčaťom, ktoré si chcem zobrať," zahlásil. Ujo, rovnako ako jeho synovec, zrejme nerád plytvá časom, a tak hneď súhlasil.

V kmeni Igbo, z ktorého obaja pochádzajú, je tradične potrebný súhlas rodiny. Nájsť partnera na Facebooku už ale tak tradičné nie je. Pretože otec Ijeomanovej zomrel, musel so svadbou súhlasiť jej starší brat. Stalo sa tak ešte v ten istý deň.

Amedu sa mal pôvodne oženiť ešte vlani v decembri, ale vzťah sa mu v marci rozpadol. Čím viac sa blížil koniec roku, tým viac si zúfal, že sa mu nesplní jeho sen, a nakoniec napísal, že hľadá ženu na sociálnej sieti. "Chcel som sa oženiť, mal som v hlave dátum, ale nemal som snúbenicu. Tak som napísal na Facebook," poznamenal Afričan.

Sophy priznala, že jej priatelia boli skeptickí, ale ona si do toho hovoriť nenechala. Keď vraj viete, že je to ten pravý, tak to jednoducho viete. Pár mal 6. januára svadbu podľa tradícií kmeňa Igbo a fotografie z obradu boli zverejnené na internete. V apríli sa chcú ešte vziať v kostole a potom ísť na svadobnú cestu.