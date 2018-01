Mladomanželia si chceli spraviť perfektnú dovolenkovú FOTO: Skončilo to katastrofou

Anglickí zaľúbenci sa po svojej svadbe vybrali na medové týždne do exotiky. Vzali so sebou aj Marelizinu sestru s jej priateľom. Mladomanželia chceli svoju spomienku zvečniť a rozhodli sa pre umelecké video. Postavili sa na kamenný útes, do ktorého narážali vlny. No nečakali akou silou môže prírodný živel udrieť. O pár sekúnd ich zmiatla obrovská masa vody.

Marelize a Ryan Dreyeroví tesne pred nešťastím

Marelize (25) utrpela zlomeninu ľavej nohy. Hneď po tom, čo sa Ryan (26) z vynoril, utekal svojej manželke na pomoc. Videl, že niečo nie je v poriadku, Marelize sa nedokázala postaviť na vlastné nohy. Ryan, jej sestra a priateľ ju dostali z vody na breh. Marelize bola našťastie vyučená fyzioterapeutka a so svojich šľapiek si spravila dlahu na zlomenom členku. Jej ľavá noha bola vykĺbená a zlomená. V miestnej nemocnici ležala dva dni.

Dnes sa mladomanželia na svojom kurióznom zážitku smejú. Obaja si priznali, že to nebol zrovna najlepší nápad a zahraničným médiám povedali, že sa jednalo o spontánny zážitok. Obaja sú vraj pri cestovaní opatrní. V pláne majú navštíviť Austráliu.