Hororové prebudenie nevesty (18) po svadobnej noci: Pozrela sa na manžela a skoro odpadla

PHNOM PENH - Mladá nevesta bola znásilnená počas svadobnej noci 18-ročným mužom, ktorý predstieral, že je jej manžel. Chhoen Chanseng vliezol k obeti do postele potom, čo opitý ženích zaspal na stole pred domom v dedine Chhkues v kambodžskej provincii Prey Veng. Keďže svetlá boli zhasnuté, žena verila, že má sex so svojím partnerom, no ráno zbadala, že má v perinách votrelca.