Sv. Valentín očami odborníkov na lásku: Jeho úlohou je učiť dávať materiálne dary, tvrdí psychologička

Anna Rybáriková zo psychologickej poradne pre manželstvo a rodinu vysvetľuje, že na sviatok sv. Valentína jestvujú kontroverzné pohľady. Tvrdí, že vzhľadom na to, že žijeme v rýchlej dobe, slovenské vzťahy majú menšiu trvácnosť. Svätý Valentín vidia dnešné páry ako príležitosť venovať sa jeden druhému. Psychologička pripomenula, že keďže ide o sviatok lásky, pre mnoho ľudí je to zároveň príležitosť začať nový vzťah. „Je to aj výzva začať napravovať, čo sa pokazilo. Záleží na každom z dvojice, čo do toho vloží,“ hovorí Rybáriková zo súkromnej poradne.

Psychoterapeutka Jolana Kusá zasa vysvetlila, že sviatok sv. Valentína ľudia vnímajú ako pozitívny, pretože v tento deň sa hovorí len o pekných veciach, a to pekným jazykom. „U tých, ktorí nemajú príliš vo zvyku vyjadrovať lásku, učí sv. Valentín dávať darčeky, kvety, čokoládu a pozývať na večeru so sviečkami,“ tvrdí Kusá, ktorá podotkla, že sviatok svätého Valentína oslavujú predovšetkým obchodníci, ktorí sa tešia vysokým tržbám.

Obe odborníčky sa zhodli, že najdôležitejšiu vlastnosť vo vzťahu zohráva kompatibilnosť partnerov. „Najdôležitejšia a celoživotná potreba je potreba, cítiť od partnera uznanie a to, že si ma ten druhý váži,“ tvrdí Rybáriková. Doktorka Kusá zasa špecifikovala, že v prosperujúcom vzťahu nesmie chýbať slušnosť, čestnosť, temperament, šarm či humor.

Napriek tomu, že láska je najsilnejší cit, nikto presne nevie, koľkým partnerom vydrží najdlhšie. Kusá odhadla, že najviac vzťahov zakladajú a končia mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov a potom dvojice od 25 do 35 rokov. Podľa názoru psychoterapeutky je prvý rok vzťahu kľúčový. Partneri by sa po roku spoločného nažívania mali uistiť, či má ich vzťah perspektívu do budúcnosti a otvorene sa o nej porozprávať. „Ak sa ani po troch rokoch vážneho chodenia nič o perspektíve nehovorí, po štyroch, piatich rokoch chodenia je vzťah prechodený,“ objasnila Kusá. Zároveň dodala, že v manželstve je najkritickejší štvrtý rok spoločného života, kedy sa ukáže, či sa obaja partneri adaptovali na manželstvo. „Najviac rozvodov býva do piateho roka manželstva,“ skonštatovala doktorka Kusá.

Na otázku, v akom období sa najčastejšie zakladajú nové vzťahy sa Kusá vyjadrila, že okrem valentínskych lások sa zaľúbenci dávajú dokopy aj v máji. Nie nadarmo sa hovorí, že máj je lásky čas. Odborníčka zhodnotila, že všeobecne platí, že tzv. „letné lásky“ sa rozpadajú v októbri či novembri.