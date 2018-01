FOTO príšer, ktoré rybár vylovil z mora: Budete sa báť čo i len na ne pozrieť

Podľa Romana je Barentské more plné netypických a záhadných morských živočíchov pripomínajúcich príšery. Sociálne siete pravidelne zásobuje fotkami svojich úlovkov. Zvláštne ryby pútajú pozornosť svojím netypickým vzhľadom a je ťažko posúdiť, či sú zaujímavo krásne alebo desivo príšerné. "Už nepotrebujeme vymýšľať žiadne príšery. Príroda to urobila za nás," komentuje svoje zábery ruský rybár.

Podľa neho má práve obrovská hĺbka najväčšiu zásluhu na tom, ako tieto živočíchy vyzerajú. Počas svojej práce narazil na kúsky pripomínajúce morských démonov, žralokov, ako aj na jednooké ryby a podivné kôrovce. "Podmienky, v ktorých tieto živočíchy prežívajú, sú úplne odlišné od života v plytkých vodách. Práve mimoriadna hĺbka, v ktorej žijú bez akéhokoľvek svetla, sa podpísala pod ich vzhľad," vysvetlil Fedortsov.

​

Pozoruhodné ryby pútajú najmä čiernou a červenou farbou. To je dôvod, prečo úspešne unikajú dravcom. V tme bez svetla svojím čiernym sfarbením totiž úplne splývajú s okolitým prostredím. Od červených rýb prežívajúcich v hĺbke sa zasa neodráža slnečné svetlo, takže tiež sú vo vode veľmi nenápadné.

Napriek svojej rozmanitosti majú všetky druhy podobnú stavbu tela, ktorá pripomína plávajúci mechúr. Sú teda dokonale prispôsobené na to, aby odolávali intenzívnemu podmorskému tlaku. Ak by sa dostali vyššie k hladine, kde je nižší tlak, mohli by prasknúť.