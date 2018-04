Mladíkov (20) život je ako zlý sen: FOTO Skoro ho zožral medveď, potom prišlo ešte čosi horšie

COLORADO - Keď si šiel Dylan McWilliams (20), inštruktor prežitia z Colorada, zaplávať na Havaji, netušil, že to môže byť jeho posledný kontakt s týmto svetom. Po ponorení sa do oceánu ho totiž napadol žralok, ktorý si však tentokrát na nikom nepochutil. Mladíkovi sa podarilo vymaniť z jeho jedálnička. Dá sa však povedať, že Dylana nesprevádzalo takéto životné šťastie prvýkrát. Pred niekoľkými mesiacmi úspešne vyviazol z útoku medveďa.

Žralok zasiahol Dylana na nohe, no nespôsobil mu veľké zranenie a jemu sa podarilo doplávať späť na breh, čo predstavovalo asi 30 metrov. Jeden z okolostojacich potom privolal záchranku. "Najhoršia časť bol návrat späť. Všade za mnou sa tiahla krv. Nevedel som, kde žralok je," povedal mladík pre Hawaii News Now. Dylan skončil so siedmimi stehmi, ale neočakáva sa, že by trpel trvalými následkami.

Nie je to však ani zďaleka jeho prvé stretnutie so smrtiacim predátorom. Len pred siedmimi mesiacmi sa mu podarilo prežiť útok medveďa. Počas letného tábora vo svojom domovskom štáte spal vonku, keď ho napadol medveď čierny, ktorý mohol vážiť okolo 140 kíl.

Chytil ho za zadnú časť hlavy a začal ťahať. Našťastie bol mladík taký duchaprítomný, že sa mu podarilo vymaniť z jeho zovrela tým, že ho trafil do oka a potom ho udrel. Kým sa medveď spamätal, Dylan stihol utiecť späť k skupine, ktorá votrelca odplašila.

A aby toho nebolo málo, pred žraločím a medvedím uhryznutím navyše mladíka pred niekoľkými rokmi poštípal v Utahu štrkáč.