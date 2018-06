Zvedavá krava Penka sa vybrala na výlet: Z Bulharska prešla až do Srbska, chcú ju utratiť

SOFIA - Netradične zvedavá krava z chovu na západe Bulharska sa dostala do vážnych problémov po tom, ako sa jej podarilo prekročiť hranicu do Srbska. Na základe striktných európskych pravidiel ochrany potravín ju totiž bulharské úrady chcú dať po návrate utratiť.

Dôvodom je nariadenie, podľa ktorého sa zo Srbska do únie nemôže dovážať dobytok. Krava Penka, ako vysvetľuje jej majiteľ Ivan Haralampiev, sa pred troma týždňami zatúlala až na hranicu medzi Bulharskom a Srbskom a zamierila si to do cudziny rovno cez hraničný priechod. Nepodarilo sa ju zastaviť bulharským policajtom ani colníkom a vzápätí nerušene prešla aj srbskou časťou hraničného priechodu.

V Srbsku Penku zakrátko našiel miestny farmár a po tom, čo zistil, odkiaľ pochádza, ju vrátil majiteľovi. V tomto momente sa však o kravu začali zaujímať bulharské úrady a ich konečný verdikt bol neúprosný - utratiť. Po tom, ako sa prípadu tento týždeň začali zoširoka venovať bulharské médiá, však štátni veterinári utratenie kravy zatiaľ odložili o jeden týždeň a nariadili znova preskúmať okolnosti prípadu.