Šokujúce riešenie problému: Na Novom Zélande sa chystajú zabiť 150-tisíc kráv

Ak by však bol úspešný, bolo by to po prvý raz, čo by sa krajina spolu s infikovaným dobytkom zbavila zmienenej baktérie. Izolácia Nového Zélandu, kde je poľnohospodárstvo kľúčové pre ekonomiku, napomohla pri ochrane dobytka pred ochoreniami, ktoré sú rozšírené v iných oblastiach.

Mycoplasmu bovis po prvý raz v krajine objavili vlani v júli. Tento druh baktérie, ktorý sa nachádza v Európe aj v USA, spôsobuje u kráv zápal mliečnej žľazy, zápal pľúc, artritídu a ďalšie ochorenia. Nie je považovaná za hrozbu pre bezpečnosť potravín, spôsobuje však výrobné straty na farmách.