Prírodovedci sú šokovaní: Pozrite, čomu dala prednosť krava na FOTO pred teplým chlievom

"Je to jediná krava, ktorá dala prednosť divokému pralesu pred teplom chlieva uprostred zimy," uviedla poľská televízia TVN 24, podľa ktorej žije jalovica so zubrami už štvrť roka. "Všetko svedčí o tom, že sloboda jej ide k duhu a domov sa vrátiť už asi nechce," dodala.

"Nehladuje. Nasleduje stádo, ktoré sa vyzná v obstarávaní potravy," povedal profesor Rafal Kowalczyk z Poľskej akadémie vied. Zubry tiež chránia kravu pred vlkmi. "Sú to prežúvavce. Niet divu, že sa spriatelili," uviedla Wanda Olechová zo spolku priateľov zubrov.

NO COWARD HERE



A cow escaped from its owner last November in Eastern Poland and joined a herd of wild European bison



But the stray could likely die if she is not removed from the herd pic.twitter.com/ThEpekD0uA