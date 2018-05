Netanjahu podozrieva Irán z tajnej výroby atómoviek: Podľa Teheránu je nehanebný klamár

Netanjahuove vyjadrenia niekoľko dní predtým, ako sa majú Spojené štáty rozhodnúť, či odstúpia od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, rozdelili aj západné mocnosti. Francúzsko uviedlo, že niektoré informácie odhalili už v roku 2002, zároveň však zdôraznilo dôležitosť pokračovania dohody. Spojené štáty, naopak, tvrdia, že je to dôkaz, že dohoda je postavená na klamstvách. Americký prezident Donald Trump, ktorý dohodu opakovane kritizoval, sa má do 12. mája rozhodnúť, či od nej odstúpi alebo nie, no vo všeobecnosti sa skôr očakáva, že od nej odstúpi.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia označil Netanjahuove obvinenia za "otrepané, zbytočné a hanebné". Podľa ministra zahraničia Mohammada Džaváda Zarífa tým chce izraelský politik ovplyvniť Trumpovo rozhodnutie a dokumenty sú len opätovne omieľané staré obvinenia, ktorými už sa Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) v minulosti zaoberala. IAEA sa k obvineniam priamo nevyjadrila, len odkázala na svoju správu z roku 2015, ktorá poukázala na nejaké aktivity Teheránu z roku 2003, no zároveň uviedla, že "neexistujú žiadne dôveryhodné známky aktivít týkajúcich sa vývoja nukleárnych výbušných zariadení v Iráne po roku 2009".

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obvinil Irán, že sa snažil v minulosti vyvíjať jadrové zbrane. Dokazujú to podľa neho materiály, ktoré sa podarilo získať izraelským tajným službám. Netanjahu v príhovore, ktorý vysielali naživo izraelské televízie, hovoril o takzvanom iránskom projekte Amad, ktorého cieľom mal byť vývoj jadrových zbraní. Izraelským tajným službám sa podľa Netanjahua podarilo získať "pol tony" tajných iránskych materiálov. Tie podľa neho okrem iného dokazujú, že Irán oklamal celý svet, keď v roku 2015 podpísal so svetovými mocnosťami jadrovú dohodu.