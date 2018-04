Zeman prehovoril k súdruhom z KSČM: Februáru 1948 dal iné meno, tvrdá kritika minulého režimu

"Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich zdraví tradičným sociálnodemokratickým oslovením. Český prezident sa po vlaňajších voľbách prihovára za to, aby sa komunisti podieľali na vládnej väčšine spolu s víťazom parlamentných volieb hnutím ANO a aby ďalším partnerom bola Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) či strana Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru (SPD). Zeman sa na zjazde KSČM vyslovil za to, aby strany začali rokovať v trojici. "Dúfam, že k tomu rokovaniu dôjde," povedal prezident ČR.

Vo svojom prejave český prezident rekapituloval dejiny komunistickej strany od jej vzniku a delegátov zjazdu varoval, že ho možno vypískajú. "To, čo nazývate víťazným februárom, bol prehraný február," povedal komunistom Zeman. Hovoril aj o justičných vraždách po roku 1948. "To neboli chyby, to boli zločiny," vytkol komunistom. Zeman sa poďakoval komunistom za podporu v prezidentskej voľbe a povedal im, že sa opäť rysuje šanca na ľavicovú vládu. "Nepremárnite príležitosť," povedal. Vyhlásil, že je stúpencom socializmu, za čo ho delegáti odmenili potleskom. Zeman však zdôraznil, že je stúpencom demokratického socializmu.

"Som predovšetkým rád, že poďakoval našim členom za prezidentskú voľbu," uviedol pre iDNES.cz v reakcii na zemanovo vystúpenie predseda KSČM Vojtěch Filip. Na otázku, ako vnímal prezidentove slová, že február nebol víťazný, ale prehraný, čím podľa iDNES.cz nabúral 41 rokov nedotknuteľnú frázu, že 25. február 1948 bol Víťazný február, Filip odvetil: "To je jeho názor. Ten mu nemožno vziať."