Líder ČSSD Hamáček oboznámil prezidenta Zemana s ponukou hnutia ANO

Hamáček súčasne vyjadril názor, že presadenie Jiřího Maška do čela komisie pre kontrolu Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov hnutím ANO komplikuje koaličné rokovania, ako aj vzťahy partnerov do budúcnosti. Líder sociálnej demokracie poprel, že už jestvuje možný návrh obsadenia vládnych postov nominantami ČSSD a dodal, že ani špekulácie o rozdelení rezortov nie sú v súlade s realitou. Podľa nich by sa ministrom obrany mal stať práve Jan Hamáček, šéfkou rezortu školstva Kateřina Valachová, ministrom zahraničných vecí Miroslav Poche a šéfom rezortu kultúry Lukáš Kaucký. Piate ministerstvo v údajnej správe ČSSD zatiaľ ani podľa špekulácií nie je obsadené.

Jan Hamáček po hodinovom stretnutí s prezidentom uviedol, že informoval Zemana o možnostiach pokračovania rokovaní a oboznámil ho s obsahom návrhu, ktorý dostala ČSSD a ktorý novinárom zatiaľ odmietol špecifikovať. Predseda ČSSD bude o jej konkrétnej podobe informovať vo štvrtok večer poslancov strany a v piatok i vedenie strany.

Podľa Hamáčka však jeho strana naďalej trvá na podmienkach konkretizovaných pred krachom prvých rokovaní s ANO, medzi ktorými bolo napríklad aj to, že sociálna demokracia si neželá vládu s trestne stíhaným premiérom, či požaduje rezorty vnútra a financií. Informovali o tom internetové servery iDNES.cz a Novinky.cz.

Hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček pre prvý z nich uviedol, že schôdzky tohto typu zásadne nekomentuje. "Pán prezident už od začiatku hovoril o tom, že tu máme na stole dva varianty, ktoré sú rovnocenné, ale vec je plne v rukách pána premiéra," cituje ho server. Druhým variantom popri menšinovej koalícii ANO-ČSSD za tolerancie českomoravských komunistov z KSČM je vláda ANO, ktorú by tolerovali KSČM a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.