Nezostavenie českej vlády do júna je na ústavnú žalobu, varuje Bělobrádek

Andrej Babiš

PRAHA - Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Pavel Bělobrádek povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom, že ak nebude v Česku vláda s vyslovenou dôverou Snemovne do júna, začne Zeman konať. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s tým, že podľa Bělobrádka by to bolo aj dôvodom na podanie ústavnej žaloby.