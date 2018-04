Posun vo vojne v Sýrii: Povstalci pristúpili na odsun z najväčšieho mesta východnej Ghúty

Mesto Dúmá bolo posledným útočiskom protivládnych síl vo východnej Ghúte - niekdajšej povstaleckej enkláve, kde sýrska armáda už v sobotu vyhlásila víťazstvo nad protivníkmi. Na základe spomínanej dohody sa príslušníci koalície islamistických milícii Džajš al-islám presunú do povstalcami ovládaného mesta Džarábulus v severosýrskej provincii Aleppo, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA. Výmenou za možnosť bezpečného odchodu majú sprístupniť mesto Dúmá pracovníkom vládnych inštitúcií a prepustiť všetkých zajatcov.

Podľa SOHR sa pripravovalo v nedeľu na odsun z Dúmá približne 1300 bojovníkov a civilistov. Organizácia doplnila, že na základe tej istej dohody majú byť evakuovaní aj všetci kriticky chorí ľudia. Agentúra AP medzitým uviedla s odvolaním sa na SANA, že autobusy odviezli z Dúmá do severosýrskej provincie Idlib bojovníkov povstaleckej skupiny Fajlak ar-rahmán. Išlo pritom o prvý organizovaný odsun povstalcov z tohto mesta, ktoré počas uplynulých siedmich rokov vojny v Sýrii vzdorovalo vládnym silám.

V priebehu niekoľkých hodín od oznámenia dohody mala vstúpiť do Dúmá ruská vojenská polícia, aby uistila miestnych obyvateľov, že sú v bezpečí, a odradila ich od úteku, uviedla organizácia SOHR so sídlom v Británii. Úplné ovládnutie východnej Ghúty by bolo najväčším víťazstvom pre sýrskeho prezidenta Bašára Asada od decembra 2016, keď jeho sily získali po Ruskom podporovanej ofenzíve kontrolu nad mestom Aleppo.

Sýrska opozícia poprela dohodu o odsune povstalcov z mesta Dúmá

Správy o dohode, na základe ktorej mali sýrski povstalci odovzdať do rúk vládnych síl najväčšie mesto v oblasti východná Ghúta pri Damasku, nie sú pravdivé. Vyhlásil to v nedeľu jeden z predstaviteľov miestnej opozičnej samosprávy, ktorého citovala agentúra AP.

Podľa Ijáda Abdalazíza nebola dosiahnutá žiadna dohoda o odsune povstaleckého zoskupenia Džajš al-islám (Armáda islamu) z Dúmá do severnej Sýrie a odovzdaní tohto mesta vládnym silám. Dodal však, že v určitých prípadoch bude v pondelok umožnená evakuácia z "humanitárnych" dôvodov.

Agentúra DPA predtým uviedla s odvolaním sa na sýrske štátne médiá a mimovládnu organizáciu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), že Rusko a koalícia islamistických milícii Džajš al-islám, ktorá doteraz ovládala mesto Dúmá, dosiahli v nedeľu konečnú dohodu o odsune. Podľa SOHR sa pripravovalo na odsun z Dúmá približne 1300 bojovníkov a civilistov.