Trump naznačuje rezignáciu v Sýrii: USA zmrazili 200 miliónov na povojnovú rekonštrukciu krajiny

Toto vyhlásenie je v súlade s tým, čo prezident USA Donald Trump avizoval vo štvrtok vo svojom prejave v štáte Ohio, kde uviedol, že Američania zo Sýrie odídu už "čoskoro". Vysvetlil to tým, že džihádisti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) budú čoskoro úplne porazení.

Pozorovatelia v tejto súvislosti pripomenuli, že Trump už niekoľko týždňov vystupuje proti návrhom, aby USA dlhodobo alebo aspoň strednodobo pokračovali vo svojej vojenskej misii na východe Sýrie, kde v rámci medzinárodnej operácie proti IS pôsobí asi 2000 amerických vojakov.

Toto Trumpovo vyhlásenie je v rozpore s tým, čo v polovici januára povedal medzičasom už bývalý minister zahraničných vecí Rex Tillerson, keď v prejave o hlavných líniách americkej stratégie uviedol, že USA budú v Sýrii vojensky prítomné až do úplnej porážky IS, ale zostanú tam aj pre to, aby obmedzili vplyv Iránu a i takto pomohli zosadiť sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Trump, ktorý sa k zahraničnej politike veľmi často vyjadruje verejne bez predchádzajúcich konzultácií so svojimi poradcami či diplomatmi, vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty poskytli pre Blízky východ sedem biliónov dolárov. Súčasne položil otázku: "A viete, čo z toho (USA) majú? "Nič," odpovedal a zdôraznil, že prioritou jeho vlády bude vytváranie pracovných miest a výstavba infraštruktúry na americkom území.