Podmanický: Na Slovensku sú politici, ktorí sa stávajú hlasnou trúbou mafiánov

„Podpredseda SaS Ľubomír Galko je smutnou ukážkou toho, ako sa v mene politikárčenía opľúvajú ľudia, ktorí s nasadením vlastného života a s veľkým rizikom pre svoje rodiny išli po krku tým najhorším zločincom. Neviem si predstaviť pána poslanca Galka, že by sa dokázal postaviť čelom tvrdým mužom z podsvetia. Odporúčam mu v tomto prípade radšej mlčať. Na čelo polície prišiel človek, ktorý netáral, ale zatváral vrahov do väzenia,“ vyhlásil Podmanický.

Nový policajný prezident Milan Lučanský je podľa Podmanického rešpektovaný dlhoročný policajt, ktorý sa nebál v neistých časoch ísť po Mikulášovi Černákovi a ďalších mafiánoch. „Aj jeho zásluhou si dnes títo zločinci odpykávajú dlhoročné tresty odňatia slobody,“ uviedol s tým, že za to by mu mala spoločnosť poďakovať.

Strana Sloboda a Solidarita vníma nomináciu Milana Lučanského ako dočasného policajného prezidenta za drzý a arogantný krok najmä Smeru voči občanom Slovenskej republiky. „Pán Lučanský by vzhľadom na svoje kontakty na závadové osoby a nevyjasneným majetkovým pomerom nemal byť ani šéfom inšpekcie ministerstva vnútra, tobôž policajným prezidentom,“ uviedol v reakcii podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.

Podľa SaS je mimoriadne poľutovaniahodné, že táto nominácia prešla cez premiéra Petra Pellegriniho, teda človeka, ktorý sa zasadil za odchod Tibora Gašpara a ktorý stopol nomináciu Mariána Slobodníka za šéfa Policajného zboru. „Teraz to vyzerá tak, že išlo len o vopred vymyslenú, nečestnú a perfídnu hru, aby sa na čelo Policajného zboru dostal ešte horší policajt, ako by bol Slobodník s väzbami na Bašternáka,“ tvrdí Galko. Zvlášť odpudzujúce je podľa liberálov to, že táto nominácia sa uskutočnila aj so súhlasom strany Most-Híd. „To, čo sa stalo, je hanebné,“ dodal Ľubomír Galko.