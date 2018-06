Policajný exprezident Gašpar skončil v polícii, už je v civile

BRATISLAVA – Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar už je v civile. Policajný zbor opustil ku koncu mája, ako to avizoval počas minulotýždňovej tlačovej konferencie. Potvrdila to Silvia Keratová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

"Môžeme potvrdiť, že generál Tibor Gašpar ukončil služobný pomer k 31. máju 2018 na vlastnú žiadosť," uviedla Keratová. Svoje pôsobenie na čele polície ukončil predčasne v súvislosti s udalosťami po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vystriedal ho dovtedajší šéf policajnej inšpekcie Milan Lučanský.

Počas svojej rozlúčky Gašpar uviedol, že ešte nevie, aká bude jeho ďalšia budúcnosť. Pripustil, že by mohol ísť do politiky, naznačil pritom, že komunikuje s ľuďmi na regionálnej úrovni. "Ale rád by som ešte pracoval v svojej profesii a svojej odbornosti a chcel by som prispieť skôr k tej bezpečnostnej otázke," uviedol s tým, že by napríklad rád odovzdal poznatky z oblasti riešenia kriminality v sociálne vylúčených skupinách.