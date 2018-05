Máme kontroverzného policajného prezidenta: Takto sa Milan Lučanský obhajoval na tlačovke

Meno Milana Lučanského rezonovalo médiami pred niekoľkými týždňami v súvislosti s jeho luxusnou chatou za vyše 330-tisíc eur, ktorú vybudoval neďaleko Martina, a bytom na Floride. O nehnuteľnosti v Amerike, rovnako aj o kontaktoch na mafiánov hovoril v minulosti stíhaný podnikateľ Michal Chynoradský. Podľa neho mali k Lučanskému financie plynúť priamo od niekdajšej pravej ruky banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka Jána Kána.

"Bola spravená celá finančná kontrola môjho majetku a nemám s tým žiadny problém, viem to vysvetliť. Všetky útoky, ktoré ku mne smeruju, že by som mal veľký majetok, alebo ku mne smerujú finančné toky, ktoré sú nevysvetlené, idú od ľudí, ktorí sami majú vlastnú kriminálnnu minulosť," vysvetlil na tlačovke Lučanský a dodal: "Ja nebudem ten, o ktorom budú hovoriť v kladnom svetle, že som fajn, super chalan, že som ich pozatváral a že oni dostali doživotia. Koniec koncov je to ich spôsob obrany. Som rád, že útočia len na majetkové pomery, horšie by bolo, keby sa uchýlili k horším metódam nátlaku a zastrašovaniu."

Ministerka Lučanského bráni

Nového policajného šéfa bránila aj ministerka Denisa Saková s tým, že prešiel kompletnou finančnou kontrolou a pred dvomi mesiacmi získal obnovenú previerku na stupeň "Prísne tajné". "Všetky tieto mediálne informácie a mediálne kauzy, ktoré sa odvysielali v jeho neprospech, boli tak krivé obvinenia," skonštatovala Saková s tým, že v rámci previerky prešiel aj detektorom lži.

Doživotie pre Černáka

Je na mieste spomenúť, že z trojice niekdajších kumpánov je práve Kán na slobode, pričom za zločiny si Černák spolu s Milošom Kaštanom (tretí z niekdajšej partie, pozn. red.) odpykávajú prísne tresty. Práve Lučanský bol jedným z tých, ktorí vyšetrovali prípady černákovcov a postarali sa o doživotný trest pre Mikuláša Černáka. Ten má na Lučanského ťažké srdce, pretože okrem neho nebol nikto iný v jeho prípadoch obvinený a odsúdený. V odhalených prípadoch vystupovali len niektorí dnes už mŕtvi mafiáni.

Lučanský na tlačovke poprel medializované informácie, že by zničil niektoré dôkazy z vyšetrovania skupiny černákovcov. Vysvetlil, že zničil len vlastné poznámky, keď prestal na prípade pracovať a odišiel do civilu. Ako dodal, jeho nástupcovia o ne nejavili záujem, aj preto sa ich zbavil.

Stretnutie s bossom Sátorom

V dokumente RTVS Súmrak bossov Lučanský priznal, že sa v Maďarsku stretol s osobou, ktorá vystupovala pod menom dunajskostredského bossa Ľudovíta Sátora. "Nikto nevedel, ako vyzerá, nevedel ako sa pohybuje, na čom sa pohybuje, neboli profily jeho DNA, nebolo nič," opísal Lučanský s tým, že po tom, čo dostal informáciu o Sátorovi, že by sa s ním mohol stretnúť, urobil tak. "Nikto nepovedal, že to bol Sátor. Neočakával som, že z toho niečo bude. Máloktorí hľadaní, ktorí sú 10 rokov na úteku, sa sami prihlásia," povedal.

Lučanský sa chcel so Sátorom stretnúť na Slovensku, kde ho plánovali zadržať. Dozvedel sa o tom (Sátor, pozn. red.), a preto sa tak nestalo. So Sátorom sa stretol za hranicami v Maďarsku. Bolo to v roku 2010. Lučanský ho ale podľa svojich slov nevedel nijako verifikovať. Vychádzal len z fotografie z pátrania spred desiatich rokov, "pričom išli fámy, že si dal urobiť plastiku". "Nemal som za vhodné, aby som vykonával služobný zákrok na území Maďarska. Na Slovensku som nechal služobnú zbraň aj služobný telefón. Cez hraničný priechod som šiel na pešo bez toho, aby som bol niekym krytý a zabezpečený. Urobil som všetko pre to, aby som získal nejaké informácie," vysvetlil Lučanský s tým, že chcel zistiť zámer stretnutia osoby, ktorá sa predstavila pod menom Sátor. Viac s ňou neprišiel do kontaktu. Sátor sa s Lučanským chcel stretnúť kvôli tomu, že mal obavy o svoj život.

Boss Sátor je dnes mŕtvy a so sátorovcami prebieha aktuálne proces na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Zo sveta ho mali zniesť jeho vlastní.

Nový šéf polície

Osobu Lučanského ministerka konzultovala s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), s ktorým podľa jej slov došla k zhode po tom, ako mu vysvetlila všetky jeho medializované kauzy a priblížila previerku NBÚ, ktorou prešiel. Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi svoju voľbu neoznámila, hlava štátu ju v stredu za to kritizovala. Podľa Sakovej to však bolo pre časovú zaneprázdnenosť Kisku aj jej.

Doterajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra Milana Lučanského vymenovala v stredu do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ujme sa jej od 1. júna. Nahradí Tibora Gašpara, ktorý skončí na čele polície vo štvrtok (31.5.).

Milan Lučanský sa narodil 10. februára 1969 v Poprade. Stredoškolské vzdelanie ukončil v roku 1988 na Strednom odbornom učilišti chemickom vo Svite. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1998-2003 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Post 1. viceprezidenta PZ zastával od 1. augusta 2012. Predtým pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), riaditeľa odboru Stred Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PPZ) či vedúceho oddelenia odhaľovania odboru Stred ÚBOK PPZ.

Dňa 26. novembra 2015 prezident SR Andrej Kiska vymenoval Milana Lučanského do hodnosti generála. Od 15. júna 2016 bol povýšený na generálneho riaditeľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.