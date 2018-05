Lučanský prvý deň po vyhlásení za šéfa polície: FOTO Odvoz ako kráľ z bytu, ktorý dostal za babku

Milana Lučanského sa nám podarilo zastihnúť prvé ráno po oznámení zmeny vedenia policajného zboru cestou do práce. Od 1. júna sa stane šéfom polície. Ešte ako šéf inšpekcie vychádzal okolo pol ôsmej z bytu v bratislavskej Rači.

Nehnuteľnosť nadobudol v roku 2015 s manželkou po splnení podmienok ministerstva vnútra. Milan Lučanský o prevod vlastníctva bytu písomne požiadal v zmysle interného nariadenia z mája 2014. Ide o dvojizbový byt na prvom poschodí s terasou.

"Podľa neho môže o prevod požiadať nájomca, ktorý bol v služobnom pomere ku dňu podania žiadosti o prevod najmenej 15 rokov, nájomca, ktorý je v služobnom pomere a ku dňu žiadosti o prevod vlastníctva dovŕšil dôchodkový vek podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, a tiež civilní zamestnanci ministerstva vnútra po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení," uviedlo v stanovisku pre Topky ministerstvo vnútra.

Byt odkúpil od štátu za polovičnú cenu

Milan Lučanský uzavrel s ministerstvo vnútra zmluvu o prevode vlastníctva bytu začiatkom mája 2015. Spolu s manželkou Martinou odkúpili od štátu byť v Rači za súhrnnú sumu 77 053, 53 eur. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zaplatil akontačný poplatok vo výške 15 %, čo predstavuje sumu približne 11 560 eur.

Podľa zmluvy má Lučanský nastavený splátkový kalendár na 120 mesiacov, čo predstavuje 10 rokov. Mesačná splátka je vyrátaná vo výške 545,80 eur. Dokopy to predstavuje zvyšnú sumu bez akontačného poplatku vo výške 65 495,50 eur.

Údaje, ktoré nám poskytlo ministerstvo, sa ale líšia. "Od roku, kedy podpísal zmluvu s Ministerstvo vnútra SR mu bol vymeraný splátkový kalendár na 500 eur mesačne po dobu 15 rokov, na začiatku splatil základnú akontáciu," uviedlo ministerstvo. Podľa tohto vyjadrenia by Lučanský za byt zaplatil 90-tisíc s akontačnou čiastkou vo výške 15 %, čo by predstavovalo zhruba 13 400 eur. Dokopy by tak za byt mal zaplatiť 103 400 eur. Ministerstvo vnútra sme požiadali, aby uviedli výšku akontačného poplatku. Zatiaľ sa nevyjadrili.

Pokiaľ by si Lučanský kúpil dvojizbový byt cez realitnú kanceláriu, vyšiel by ho oveľa drahšie. Sumy za dvojizbový byt sa v tejto lokalite pohybujú od 130-tisíc do 180-tisíc. "Býva tam s rodinou podľa toho ako to situácia dovolí, keďže jeho dcéra je školopovinná a nenavštevuje školu v Bratislave," doplnilo v stanovisku ministerstvo.

Podľa zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa cena za jeden meter štvorcový podlahovej plochy určí odpočítaním dvoch percent opotrebenia za každý začatý rok veku domu. Z takto vyrátanej ceny poskytne MV SR nadobúdateľovi 30-percentnú zrážku. Podľa medializovaných informácií Lučanský vybudola luxusnú vilu neďaleko Martina v hodnote vyše 330-tisíc eur a vlastní aj byt na Floride.