Manželia Sakovci kúpili halu v Pezinku podozrivo lacno, tvrdí Matovič

Tú v roku 2011 kúpila spoločnosť Vodný záchranný systém za 186 000 eur. Následne v roku 2012 plánovala podľa Matoviča spoločnosť halu predať za 300 000 eur, nakoniec je však predala za 50 000 eur. Kupcom bola spoločnosť IN COMPANY, ktorej konateľom bol bývalý manžel Denisy Sakovej Alexander.

Podľa Matoviča má tento obchod všetky znaky trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a je vysoko pravdepodobné, že oficiálna cena bola len zlomkom skutočne zaplatenej kúpnej ceny a niekoľko stotisíc eur išlo bokom. „Tejto teórii nasvedčuje aj fakt, že v súčasnosti predáva firma IN COMPANY tento objekt za 339-tisíc eur, čo je o 578 percent viac, než za čo to kúpila. Čistý zisk predstavuje 289-tisíc eur. Zázračné zbohatnutie, ako z rozprávky. Čoho sa Sakovci chytia, hneď spáchajú „podnikateľský“ zázrak,“ vyjadril sa Matovič.

Keďže v tom čase podľa Matoviča nemali manželia zrušené bezpodielové vlastníctvo manželov, spolumajiteľkou sa stala aj Saková, v tom období šéfka služobného úradu na ministerstve vnútra. Podľa Matoviča je hala momentálne opäť na predaj, pričom zverejnená cena je 339 000 eur.

„Je to podvod ako z učebnice. Denisa Saková by mala okamžite opustiť funkciu ministerky rovnako, ako to urobil po odhaleniach Tomáš Drucker. Veľmi dobre vie, že toho má za ušami podstatne viac. Môže ma zažalovať aj 1500-krát, všetko čo hovorím, je z verejne dostupných zdrojov a tieto „podnikateľské“ zázraky na nedajú nijako normálne vysvetliť. Môžete urobiť kedy-tedy obchod roka, ale nie vždy, keď niečo kúpite ako Drucker a Saková.“ vyhlásil poslanec.

"Toto má všetky znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti," povedal Matovič s poukazom na "podozrivý" rozdiel v kúpnej a predajnej cene objektu. Podľa opozičného poslanca existuje riziko, že manželia Sakovci mohli "250 000 eur zaplatiť v igelitke". Podľa Matoviča sídlili spoločnosti IN COMPANY ako aj Vodný záchranný systém na rovnakej adrese na bratislavskej Kolibe a mali uvedený aj rovnaký telefonický kontakt.

Spoločnosť Vodný záchranný systém pritom podľa neho nevykazovala žiadnu inú činnosť a do účtovníctva si uviedla stratu 130 000 eur. Matovič vyzval zároveň generálnu prokuratúru, aby konala v tomto ako aj v ďalších podozreniach týkajúcich sa Sakovej, pretože je to jej povinnosťou zo zákona. "V piatok pokračujeme, pani ministerka, a bol by som rád, keby ste v piatok už ministerkou neboli," dodal Matovič.

Predseda OĽANO zároveň vyvracal vyjadrenia ministerky Sakovej, ktorá vo svojom stanovisku uviedla, že Igor Matovič utočí preto, lebo je sám vyšetrovaný. „Bol by som rád, keby ste ma vyrozumeli o tom, že ma orgány vyšetrujú, pretože už rok som v kontakte s políciou nebol a žiadnu takú informáciu nemám. Takže by som bol rád, keby ste si nevymýšľali,“ odkázal ministerke Sakovej Igor Matovič.