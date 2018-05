Škandál slovenskej stopy únosu Vietnamca: FOTO Kaliňák zobral k súdruhom Gajdoša aj Sakovú

BRATISLAVA - Slovenská návšteva Vietnamu sa v týchto dňoch dostala do popredia záujmu kvôli novým zisteniam v prípade únosu vietnamského občana z Nemecka, na ktorom sa mohlo podieľať aj Slovensko. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák tam nebol sám.

Cesty do ďalekej ázijskej krajiny, ktorá sa uskutočnila v júni 2017, sa zúčastnili aj minister obrany Peter Gajdoš a vtedajšia štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. Dvojicu si na fotografii zo stránky vietnamského ministerstva pre verejnú bezpečnosť všimol Denník N.

Kaliňák na stretnutí preberal viacero vecí, napríklad aj zlepšenie spolupráce pri pátraní po hľadaných osobách, výmenu informácií na všetkých úrovniach, lepšiu kooperáciu v boji proti terorizmu a kriminalite, či pri školeniach policajtov, ako aj možnosti vytvorenia miesta slovenského policajného pridelenca v Hanoji

Samotný Kaliňák po stretnutí s premiérom Vietnamu Nguyenom Xuanom Phucom povedal, že Slovensko a Vietnam sú síce geograficky vzdialené, ale ľudsky blízke krajiny. Koncom júla nasledovalo ďalšie stretnutie, tentokrát v Bratislave, kde sa Kaliňák stretol s vietnamským ministrom pre verejnú bezpečnosť To Lamom.

Únos vietnamského podnikateľa

Podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti, pričom dvakrát ho odsúdili za doživotie pre korupciu. Uniesli ho 23. júna 2017 a politickí analytici sa domnievajú, že za únosom bol výsledok boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Za hlavného podozrivého a vodcu únosu sa považuje generál Hung.

Trinh utiekol cez Laos a Thajsko do Turecka. V auguste 2016 prišiel do Nemecka s diplomatickým pasom, kde žiadal o azyl, vietnamská polícia to však nedovolila. Niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali. Podľa tvrdenia nemeckého prokurátora ho napokon z Berlína uniesla vietnamská tajná služba.

Podozrivé stretnutie v Bôriku

26. júla 2017, tri dni po únose Trinh Xuan Thanha, odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády.

Práve v deň, keď tam podozriví parkovali, sa v Bôriku konalo už spomínané pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil aj generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu, píše portál Eurorespekt.

Ministerstvo vnútra v reakcii na zistenia priznalo, že Vietnamcom poskytlo vládny špeciál na cestu z Prahy do Bratislavy a potom do Moskvy. Rezort tiež vyjadril znepokojenie nad tým, že návšteva ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu To Lama mohla byť zneužitá na iné ako pracovné a priateľské stretnutie.

Trinh Xuan Thanh

Pellegrini sa stretne s Merkelovou

Na teórii o únose vietnamského podnikateľa cez Slovensko, ktoré prezentovali nemecké médiá, podľa Kaliňáka nesedí viacero vecí. Exminister si podľa vlastných slov nevie predstaviť, že by oficiálna pracovná návšteva vietnamského ministra mohla byť zneužitá na iné ako priateľské ciele.

Premiéra Petra Pellegriniho dnes popoludní čaká pracovná návšteva Berlína, kde sa stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, očakáva sa, že témou by mal byť aj únos. Pellegrini zároveň čaká detailnú správu o tom, či bolo Slovensko do únosu zapletené.

„Lebo by som bol nerád, keby bolo na Slovensko zasa vrhnuté zlé svetlo s z titulu toho, že by mohlo byť zapletené do nejakej takejto aktivity," uviedol Pellegrini v nedeľnej mimoriadnej relácii Televízie Markíza.