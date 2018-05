Pellegrini odmieta, že Slovensko sa podieľalo na únose Vietnamca: Predvoláme si veľvyslanca

Peter Pellegrini

BERLÍN - Slovenský premiér Peter Pellegrini odmietol, že by sa Slovensko mohlo podieľať na únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka. Podľa dokumentov od ministerky vnútra Denisy Sakovej nikto s takýmto menom vlani vládnym špeciálnom necestoval. Pellegrini to uviedol v stredu počas cesty do Berlína, kde sa má stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.