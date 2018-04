Ministerka Matečná sa bráni: Matovič si problematiku predaja pozemkov nenaštudoval

Uviedla to dnes vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná pred rokovaním vlády v reakcii na informácie lídra OĽaNO o spornom predaji pozemkov v spomínanej obci. Podľa Matečnej sa práve počas jej pôsobenia na SPF prijímali opatrenia na zamedzenie podvodného predaja pozemkov a fond znásobil čistý zisk.

Igor Matovič vo štvrtok informoval, že podľa verejne dostupných zmlúv kúpili v obci Špačince podnikatelia Peter Marhula a Dušan Dvorecký parcely od SPF za 59 centov za meter štvorcový v celkovej rozlohe takmer 30 hektárov s tým, že tu vznikne ovocný sad. V prípade, že by deklarovaný zámer nebol dodržaný, môže do celého procesu zasiahnuť pozemkový fond, ktorý má na parcely desaťročné predkupné právo.

V prípade, že by sa tak nestalo a 10-ročná lehota uplynula, podnikatelia by mohli namiesto ovocia predávať stavebné parcely. Matovič je presvedčený, že sa neskôr môžu predávať pozemky určené na výstavbu až za 50 či 60 eur za meter štvorcový, čo by podľa neho spôsobilo štátu stratu v miliónoch eur.

"Igor Matovič si opäť raz nenaštudoval to, čo by mal povedať a ako naozaj k tomuto predaju prišlo. Za môjho pôsobenia na SPF práve ak sa odpredávali pozemky na ovocné sady a vinohrady, tak sme zaviedli do zmlúv tzv. predkupné právo SPF, ktoré nielenže je časovo obmedzené, ale je obmedzené aj účelom použitia. To znamená, že aj po desiatich rokoch ten, kto pozemok odkúpi, práve na výsadbu ovocných sadov, vinohradov alebo iných trvalých kultúr, musí ho mať desať rokov a musí tam byť sad. Ak to tak nie je, SPF má predkupné právo na tento pozemok za cenu, za ktorý ho predal. A toto právo musí využiť," povedala v reakcii na vyjadrenia Igora Matoviča vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Ministerka pôdohospodárstva ďalej uviedla, že vtedajšia cena 59 centov bola adekvátna za poľnohospodársky pozemok a odpredaj bol v súlade s právnymi predpismi. Na otázku, prečo ide pri podozrivých odpredajoch pozemkov stále o tie lukratívne, nevedela ministerka odpovedať. Svoju prácu v pozícii riaditeľky na Slovenskom pozemkovom fonde Gabriela Matečná obhajuje.

"Počas môjho štvorročného pôsobenia v SPF sa v reštitučných nárokoch uskutočnilo a zúradovalo mnohonásobne viac reštitúcií a kúpa pozemkov za SPF sa niekoľkonásobne zvýšila, nakoľko sme mali znalcov na verifikáciu cien. Nájom poľnohospodárskych pozemkov sa za môjho pôsobenia v SPF znásobil a fond mal čistý zisk 67 miliónov eur," dodala Matečná.