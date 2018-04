Gál plánuje zásadné zmeny v súdnictve: Chce zmeniť súdnu mapu Slovenska, navrhuje novinky

BRATISLAVA - Zmeniť súdnu mapu Slovenska, špecializovať súdy a digitalizovať ich. To sú priority ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý prevzal rezort po Lucii Žitňanskej (obaja Most-Híd). Minister sa pritom spolieha na pracovné skupiny, ktoré vznikli v nadväznosti na analýzu expertov z Rady Európy, tie by mali načrtnúť konkrétne podoby tejto súdnej reformy. Do tej doby bude musieť podľa Gála čakať aj Okresný súd Bratislava I, ktorý je v nevyhovujúcej priestorovej situácii.

„Zmeniť súdnu mapu, špecializovať súdy, digitalizovať súdy, samozrejme aj ten ľudský faktor trošku vylepšiť do budúcna, teda skvalitniť prípravu tých ľudí, ktorí majú nastúpiť na súdy,“ menoval svoje priority Gál v piatok (20.4.) po zasadnutí vlády. Tiež sa chce sústrediť na rezervy, ktoré ukázala v marci zverejnená analýza Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). „Máme dobré zákony, ale zlyháva organizácia a manažment súdov, čiže toto musíme urobiť,“ povedal šéf rezortu.

Gál zdôraznil, že na ministerstve sa práve kreujú pracovné skupiny. Závery správy európskych expertov z organizácie CEPEJ sú podľa neho prijateľné pre sudcov, čo mu bolo potvrdené na stretnutí so sudcami Krajského súdu v Prešove i so sudcami z bratislavského kraja. „Každý akceptuje túto správu ako dobrú, začnú robiť pracovné skupiny a vytvorí sa návrh súdnej mapy,“ ozrejmil. V rámci analýzy CEPEJ uskutočnil vlani aj prieskum, ktorý slová Gála nepotvrdzuje. Len štvrtina sudcov považuje za opodstatnenú existenciu špecializovaných súdov. Pre 54 percent sudcov nie sú potrebné.

Podľa Gála je stále v hre návrh na reorganizáciu bratislavských súdov, ktorý vlani predstavila ministerka Žitňanská. Tá navrhla zriadiť jeden mestský súd pre celú Bratislavu alebo štyri špecializované súdy. Narazila však na odpor samotných sudcov, jej plán sa napokon nezrealizoval. „Tento návrh je v hre, ale mali sme tu odborníkov z Rady Európy, ideme na základe tejto analýzy s pracovnými skupinami a oni povedia, že čo bude dobré pre slovenské súdnictvo,“ uviedol Gál, podľa ktorého tento rok nebude možné pohnúť s nevyhovujúcou situáciou prvého bratislavského okresného súdu, nakoľko na to v rozpočte ministerstva nie sú finančné prostriedky.

Experti z organizácie CEPEJ odporučili Slovensku pokračovať v špecializácii súdov, ako sa to stalo v prípade zriadenia jediného Exekučného súdu pre celú krajinu. Navrhli zvážiť, že existujúci systém špecializácie by sa mohol zmeniť, a to tak, že by sa pridelila špecializácia viacerým súdom v krajine. Špecializovaný súd by tak bol osobitne pre každý kraj alebo územie niekoľkých susedných krajov. V obvode ktoréhokoľvek z ôsmich krajských súdov by sa podľa organizácie CEPEJ mohli niektoré malé okresné súdy zlúčiť do väčších, ale budovy by zostali zachované.