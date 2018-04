Smerák Tomáš sa na ministerský post nechystá: Nové meno zverejníme čoskoro

,,Nemám ambíciu byť ministrom vnútra a nebudem ani komentovať mená, o ktorých sa hovorí. Meno nového ministra bude verejnosti známe čoskoro," dodal. Dnes už bývalý šéf rezortu vnútra Tomáš Drucker podal demisiu v pondelok 16. apríla. Erika Tomáša jeho rozhodnutie prekvapilo, ale chápe ho. „Za jeho odchodom vidím, že sa nedokázal vyrovnať s tlakom, ktorý bol naňho vyvíjaný ohľadom osobných problémov. Uprednostnil rodinu a súkromie pred politikou." Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Eduard Heger si naopak myslí, že strana SMER-SD je vnútorne rozhádzaná a Drucker "mal sa ušami".

Tomáš v relácii ďalej vyzdvihol, že Drucker pred svojím odchodom stihol pripraviť návrh zákona, na základe ktorého bude po novom prebiehať voľba nového policajného prezidenta. V prvom kole by ho mala vybrať odborná komisia so zastúpením z polície, odborov, či prokuratúry. Komisia následne odporučí návrh, ktorý pôjde do vypočutia do výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Podľa Eduarda Egera by hnutie OĽaNO za takýto návrh nehlasovalo. „Komisia by mala byť širšia a mali by v nej byť organizácie, na ktoré nemá vládna koalícia dosah," vysvetlil.

Európsky parlament vo štvrtok schválil Rezolúciu o situácii na Slovensku, ktorá nastala po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po odhaleniach, ktoré Ján Kuciak a ďalší novinári zverejnili. Prijaté uznesenie okrem odsúdenia vraždy novinára a jeho snúbenice obsahuje konkrétne odporúčania, ktoré môžu pomôcť vyšetriť vraždu. Správa napríklad odporúča Slovensku vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu pod spoločným vedením Europolu. „Nikto nebude mať pokoj, kým sa nezistí, kto je vrah. Predtým malo Slovensko dobrý kredit a rešpekt. Darí sa nám aj ekonomicky. Za jednu noc sa však z tejto krajiny stala krajina s obrazom čiernej diery. Naša diplomacia bude mať veľa práce, aby tento obraz napravila," povedal Tomáš. Heger na záver vyzval, že sa treba opýtať novinárov, ako sa v našej krajine cítia po tejto tragédii.