Bývalý minister Maďarič o výmene vedenia Smeru: Ficov post je ohrozený

Marek Maďarič

BRATISLAVA - Situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Robert Fico obhajovať predsednícky post alebo nie. Uviedol to poslanec Národnej rady SR a exminister kultúry za Smer-SD Marek Maďarič. Nepovedal, či by sa mal premiér Peter Pellegrini pokúsiť vymeniť na čele strany Roberta Fica. On sám o tento post nemá záujem. Pellegrini tiež hovoril, že túto ambíciu nemá.